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Постпред Украины поставил России ультиматум в Совбезе ООН
30 марта 2022, 06:30 • 36 • Политика
Постпред Украины Сергей Кислица во время заседании Совета Безопасности ООН поставил России ультиматум, заявив, что подписание соглашения о гарантиях безопасности будет возможно только после возвращения наших войск на позиции, какие они занимали до начала спецоперации, то есть на 23 февраля 2022 года.
На заседании в Совбезе ООН украинская сторона вновь обратилась к теме спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, обратив внимание на договорённости переговорщиков от Москвы и Киева. Постпред Украины Сергей Кислица поставил России ультиматум: Киев подпишет документ о гарантиях безопасности, но Москва отводит все свои войска на те позиции, что они занимали до начала спецоперации.
- в ультимативной форме заявил Кислица.
По словам украинского дипломата, соглашение, о котором идёт речь, касается в том числе механизма введения режима прекращения огня, а также отвода войск и других вооружённых формирований, обмене погибшими и освобождении военнопленных и мирных граждан. Вопрос касается и безопасной работы гуманитарных коридоров на постоянной основе.
Но сам Кислица прогнозирует, что деэскалация ситуации и режим прекращения огня на Украине произойдут ещё не скоро.
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