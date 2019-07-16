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Постпред Украины назвал закон о языке внутренним делом страны

16 июля 2019, 20:39  •  47 • Украина
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что введение закона о государственном языке является внутренним делом его страны и в Киеве «сами разберутся».
 
Reuters
 

«Это является внутренним делом Украины», — заявил он на заседании Совбеза ООН.

Ельченко считает, что украинцы «сами разберутся со своими проблемами», передаёт ТАСС.

При этом он добавил, что Киев будет сотрудничать с различными комиссиями, в том числе с комиссией по делам нацменьшинств и Венецианской комиссией.

Ранее замгенсека ООН Розмари ДиКарло призвала Украину обеспечить языковые права граждан.

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