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Постпред Украины назвал закон о языке внутренним делом страны
16 июля 2019, 20:39 • 47 • Украина
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что введение закона о государственном языке является внутренним делом его страны и в Киеве «сами разберутся».
Reuters
«Это является внутренним делом Украины», — заявил он на заседании Совбеза ООН.
Ельченко считает, что украинцы «сами разберутся со своими проблемами», передаёт ТАСС.
При этом он добавил, что Киев будет сотрудничать с различными комиссиями, в том числе с комиссией по делам нацменьшинств и Венецианской комиссией.
Ранее замгенсека ООН Розмари ДиКарло призвала Украину обеспечить языковые права граждан.
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