Постпред: Украина не готова идти на уступки Венгрии

Киев не намерен идти на уступки Будапешту по языковой норме закона об образовании. Об этом в эфире украинского Пятого канала заявил постоянный представитель страны при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«Мы противостоим, но ни с нашей, ни с их стороны уступок нет. Мы не боимся этого дипломатического противостояния, если мы убеждены, что действуем правильно, в рамках наших международных обязательств», — цитирует его агентство УНИАН.

По его словам, у Киева нет никакого намерения сливать позицию.

«Мы не хотим воевать политически с Венгрией, но и идти на неадекватные требования, удовлетворять их мы не готовы», — подчеркнул постпред Украины.

В марте глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина наносит Европе удары в спину.