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Постпред: Украина не готова идти на уступки Венгрии

17 апреля 2018, 14:54  •  58 • Украина
Киев не намерен идти на уступки Будапешту по языковой норме закона об образовании. Об этом в эфире украинского Пятого канала заявил постоянный представитель страны при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
 
© Sergiy Gudak / AFP
 

«Мы противостоим, но ни с нашей, ни с их стороны уступок нет. Мы не боимся этого дипломатического противостояния, если мы убеждены, что действуем правильно, в рамках наших международных обязательств», — цитирует его агентство УНИАН.

По его словам, у Киева нет никакого намерения сливать позицию.

«Мы не хотим воевать политически с Венгрией, но и идти на неадекватные требования, удовлетворять их мы не готовы», — подчеркнул постпред Украины.

В марте глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина наносит Европе удары в спину.

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