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Постпред США в НАТО заявила, что путь Украины в альянс будет долгим

12 апреля 2018, 12:54  •  112 • Украина

КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Украине предстоит пройти еще долгий путь, чтобы стать членом НАТО. Об этом заявила постпред США в альянсе Кей Бейли Хатчисон, выступая в четверг на Киевском форуме безопасности.

"Мы хотим, чтобы Украина стала членом НАТО, могу вас заверить, - подтвердила она. - Мы рассматриваем разные варианты, но дорога в НАТО - это долгий путь для многих стран. Ничего не происходит моментально".

В этой связи Хатчисон назвала хорошим шагом решение президента Украины одобрить очередную годовую национальную программу по подготовке к вступлению в НАТО, но отметила, что осознает возможность протестов со стороны России в случае дальнейшего сближения и вступления Украины в НАТО.

"Реакция не будет хорошей, - сказала постпред, отвечая на вопросы журналистов. - Будет ли Россия реагировать на это? Конечно. На каждом заседании Совета Россия - НАТО тема Украины стоит на первом месте".

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