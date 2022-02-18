Постпред США при ООН оконфузилась с "вторжением" России в Европу

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в попытке доказать, что у России якобы есть планы нападения на Украину, оконфузилась заявлением о некоем "вторжении" нашей страны "в другие части Восточной Европы".

Злополучная фраза прозвучала в интервью постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд для CNN. Всё началось с вопроса про нестыковку, на которую указал ведущий телеканала. Он отметил, что его знакомые украинцы не верят во "вторжение" России на Украину.

Линда Томас-Гринфилд заявила, что не знает, в чём именно тут нестыковка, но поспешила обвинить во всём русских, отметив, что интерпретировать "одни и те же вещи" можно по-разному. Припомнила постпред США и размещение войск на границе, и "вторжение" России в Крым (напомним, в США придерживаются точки зрения Украины об "оккупации" полуострова Россией, отказываясь признавать итоги референдума 2014 года, согласно которым абсолютное большинство крымчан приняли решение вернуться в состав Российской Федерации).

А после на голубом глазу заявила о некоем "вторжении" России "в другие части Восточной Европы". Правда, усугублять свой конфуз ещё больше Томас-Гринфилд не стала, что это за "другие части Восточной Европы", не рассказала. Но зато заранее приписала американским дипломатам лавры псевдопобеды на тот случай, если "вторжения" России не случится. Как говорят в России, соломку себе подстелила, ведь Москва не раз уже отрицала приписываемые ей Западом планы "нападения" на Украину.