Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной ф...
Бородай назвал цену, которую придётся заплатить за признание Донбасса: "Вой...
"Обратный отсчёт пошёл": дипломат предупредил страны Запада о риске не...
Главная / Политика

Постпред США при ООН не исключила военных мер против России из-за Украины

22 января 2022, 04:55  •  41 • Политика
Также постпред США заявила о готовности при необходимости созвать Совет Безопасности ООН в случае эскалации ситуации на Украине.
Власти США рассматривают не только экономические, но и военные меры в отношении России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом в эфире молдавского телеканала Jurnal TV заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Именно такие слова она не произносила, однако на вопрос ведущего, планируются ли "военные контрмеры", помимо тех экономических последствий для России, которые пообещал американский президент Джо Байден, Томас-Гринфилд ответила: "Мы ничего не исключаем в плане нашего ответа" (цитата по "РИА Новости").
Также она напомнила о сотрудничестве США с Украиной на протяжении последних лет, с 2014 года. Постпред США при ООН отметила, что Киеву предоставлена военная помощь на сумму почти в 2,7 млрд долларов, и в будущем помощь украинским военным по-прежнему будет оказываться.
Также Томас-Гринфилд спросили, когда Вашингтон намерен обратить внимание СБ ООН на ситуацию вокруг Украины? "Когда придёт время", - ответила журналистам постпред США. Россия периодически отвергает обвинения Запада в какой-либо агрессии против Украины.
В ответ на претензии о перемещениях войск в непосредственной близости от границ с этой страной в Кремле отвечают, что на своей территории Россия может делать это на своё усмотрение. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Владимира Путина, это не должно никого волновать и не несёт никакой угрозы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



41
Источник
Похожие новости
22 января 2022, 01:25
Зеленского "подменили": Все доказательства - в интервью The Washington Post - Корнилов
22 января 2022, 01:25
Сатановский раскрыл печальное будущее Европы: Индикатором стал Казахстан
22 января 2022, 01:25
Семилетняя дорога Донбасса домой. Россия открывает двери
22 января 2022, 01:25
Пентагон открыто угрожает Москве: Россию ждёт международная изоляция
22 января 2022, 03:10
Главнокомандующий ВМС Германии: "Россия заслуживает уважения"
22 января 2022, 03:10
А если война? Русские встанут на защиту Донбасса - Баранец рассказал о сценарии
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 января 2022, 01:25
Зеленского "подменили": Все доказательства - в интервью The Washington Post...
22 января 2022, 01:25
Сатановский раскрыл печальное будущее Европы: Индикатором стал Казахстан
22 января 2022, 00:10
«Масштаб абсурдности зашкаливает»: в сенат США внесён законопроект о поставках Украин...
22 января 2022, 01:25
Семилетняя дорога Донбасса домой. Россия открывает двери
22 января 2022, 01:25
Пентагон открыто угрожает Москве: Россию ждёт международная изоляция
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2022, 12:10
Что с Назарбаевым? Сатановский поделился опасениями
16 января 2022, 09:15
Китай украл у Америки самое ценное
17 января 2022, 20:50
Бой русского десанта в Казахстане? Игра только начинается
19 января 2022, 01:05
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение генсека НАТО к России
19 января 2022, 18:00
Время США закончилось. Названо три способа усмирить воинственную Америку
21 января 2022, 06:10
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
18 января 2022, 08:10
"Детей и жён вывезли 5 января": NYT заявляет об эвакуации русских дипломатов на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.