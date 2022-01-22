Постпред США при ООН не исключила военных мер против России из-за Украины

Также постпред США заявила о готовности при необходимости созвать Совет Безопасности ООН в случае эскалации ситуации на Украине.

Власти США рассматривают не только экономические, но и военные меры в отношении России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом в эфире молдавского телеканала Jurnal TV заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Именно такие слова она не произносила, однако на вопрос ведущего, планируются ли "военные контрмеры", помимо тех экономических последствий для России, которые пообещал американский президент Джо Байден, Томас-Гринфилд ответила: "Мы ничего не исключаем в плане нашего ответа" (цитата по "РИА Новости").

Также она напомнила о сотрудничестве США с Украиной на протяжении последних лет, с 2014 года. Постпред США при ООН отметила, что Киеву предоставлена военная помощь на сумму почти в 2,7 млрд долларов, и в будущем помощь украинским военным по-прежнему будет оказываться.

Также Томас-Гринфилд спросили, когда Вашингтон намерен обратить внимание СБ ООН на ситуацию вокруг Украины? "Когда придёт время", - ответила журналистам постпред США. Россия периодически отвергает обвинения Запада в какой-либо агрессии против Украины.

В ответ на претензии о перемещениях войск в непосредственной близости от границ с этой страной в Кремле отвечают, что на своей территории Россия может делать это на своё усмотрение. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Владимира Путина, это не должно никого волновать и не несёт никакой угрозы.