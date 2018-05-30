Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине на четверть увеличилось потребление угля
Гройсман приветствовал выделение Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млр...
Единый вектор: что означает признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осети...
Карасев: поляки работают над тем, чтобы стать штабом НАТО. Вечер с Соловьевым от...
Главная / Украина

Постпред США при ООН: антироссийские санкции сохранятся до конца конфликта на Украине

30 мая 2018, 01:39  •  12 • Украина

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. США сохранят введенные в отношении России санкции в контексте ситуации на юго-востоке Украины и воссоединения РФ с Крымом, пока Москва не выведет "российские силы" из Донбасса, а контроль над полуостровом не перейдет Киеву. Об этом во вторник заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на первом в этом году заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.

"Пока Россия не вернет Крымский полуостров под украинский контроль, санкции США, относящиеся к вторжению в Крым, продолжат действовать. И пока Россия не выведет свои силы из восточной Украины и не начнет выполнять свои минские обязательства, наши санкции, введенные в ответ на ее действия в восточной части страны, сохранятся", - сказала дипломат. По ее словам, "Соединенные Штаты в тесном партнерстве с Францией, Германией и Украиной работали над способами вернуть мир на восток Украины". "Тем не менее, Россия отказалась от реального сотрудничества и наши попытки застопорились начиная с января", - утверждала она.

Хейли в очередной раз повторила позицию вашингтонской администрации, согласно которой ополчение провозглашенных республик якобы подчиняется российским военным, которые не только снабжают их техникой, но "и сражаются вместе с ними". Ничем не подкрепляя свои слова, она говорила о "тысячах танков, бронемашин и тяжелой артиллерии" на юго-востоке Украины. По версии постпреда США, РФ нарушала свои обещания касательно перемирий в зоне конфликта, "разрешая, если не давая указания своим силам задерживать, угрожать и даже стрелять по [международным] наблюдателям, по их машинам, камерам и дронам". Дипломат также заявила, что данный конфликт нельзя считать замороженным, в мае ситуация ухудшилась, стало расти число погибших среди мирного населения.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.

В Москве неоднократно заявляли, что РФ не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

12
Источник
Похожие новости
29 мая 2018, 11:24
Италия – смерть демократии
29 мая 2018, 17:39
Гройсман приветствовал выделение Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млрд
29 мая 2018, 07:54
«Шансов выйти на свободу будет мало»: украинские журналисты опасаются судебного преследования из-за поддержки Вышинского

29 мая 2018, 17:39
Главный военный прокурор Украины заявил, что власти страны не могут защитить своих граждан
29 мая 2018, 11:09
На Украине предложили способ снизить ущерб от «Северного потока — 2»
29 мая 2018, 17:39
В Киеве заявили о якобы имеющихся у России проблемах с Крымским мостом
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
27 мая 2018, 10:39
На «Военном обозрении» раскрыт заговор
29 мая 2018, 08:09
Считаете Казахстан странным? Посмотрите и подумайте!
25 мая 2018, 09:54
Мост о двух концах. Кубань глазами крымчан
25 мая 2018, 09:54
Тише воды, ниже травы. Кремль в глухой изоляции
24 мая 2018, 07:55
Не сумел Сталин — сделает Путин
28 мая 2018, 17:24
Украина сделает Крым островом, прорыв судоходный канал. Возможно ли это
26 мая 2018, 05:24
Финал в Киеве: це Европа опозорилась, а виновата опять Россия (Анна Сочина)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.