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Постпред США оправдала отказ Вашингтона услышать Москву: "Это знак"

02 февраля 2022, 11:00  •  167 • Политика
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд оправдалась за отказ Вашингтона услышать и осознать требования Москвы по вопросам гарантий безопасности. "Это знак того, что дискуссии между нами продолжаются", - сказала она.
В эфире телеканала MCNBC дипломат прокомментировала слова президента Владимира Путина о том, что США проигнорировали основные пункты по безопасности, которые Россия привела во время обсуждения гарантий между двумя странами и НАТО.
По словам Томас-Гринфилд, "это знак того, что дискуссии между нами продолжаются".
"Мы были рады вчера провести заседание Совета Безопасности ООН, чтобы услышать от России, что они делают на Украине", - сказала она, добавив, что Совбез призвал Россию к дипломатическому пути.
Напомним, что накануне Владимир Путин указал на откровенный абсурд, на который пошёл Вашингтон, чтобы оправдать перед мировым сообществом своё нежелание сохранить мир. В ответе России НАТО заявил о сохранении принципа "открытых дверей", однако нигде в документах альянса не закреплена такая политика.
"Она откуда взялась-то? В НАТО политика "открытых дверей"… Где она прописана? Нигде", - сказал президент, отметив, что в договоре о создании НАТО написано, что альянс по согласованию со всеми участниками и членами НАТО может принимать другие европейские страны в организацию.
"Может, но не обязан", - подчеркнул Путин.

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