|
Постпред России в Женеве заявил, что США являются самым крупным должником перед ООН
25 февраля 2020, 02:24 • 34 • Политика
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки не доплатили более $1 млрд взносов в бюджет ООН, из-за чего стали самым большим должником перед организацией. Об этом постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях Геннадий Гатилов заявил во вторник в интервью газете "Известия".
"Давайте не будем забывать, что Америка - самый крупный должник в ООН. Они недоплатили причитающихся взносов более чем на $1 млрд, из-за чего организация испытывает большие трудности в своей повседневной деятельности с проведением мероприятий и т.д. Все это значительно осложняет работу организации. Это происходит главным образом по причине того, что США не исполняют своих финансовых обязательств", - заявил Гатилов изданию.
Кроме того, дипломат отметил, что долг копился в течение длительного времени. "Такая политика не только действующей администрации, но и предыдущей проводится на постоянной основе, регулярно недоплачиваются причитающиеся взносы", - добавил он.
Ранее в МИД РФ заявляли, что Вашингтон, игнорируя обязательства по взносам в бюджет организации, препятствует ее работе.
В декабре США все же сделали несколько взносов общей суммой $563 млн в регулярный бюджет за предыдущие годы, однако долг за 2019 год сохранился.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
34
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 февраля 2020, 22:54
|
18 февраля 2020, 17:54
|
23 февраля 2020, 19:39
|
20 февраля 2020, 00:54
|
23 февраля 2020, 10:09
|
23 февраля 2020, 15:24
|
18 февраля 2020, 06:39