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Постпред России в Женеве заявил, что США являются самым крупным должником перед ООН

25 февраля 2020, 02:24  •  34 • Политика

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки не доплатили более $1 млрд взносов в бюджет ООН, из-за чего стали самым большим должником перед организацией. Об этом постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях Геннадий Гатилов заявил во вторник в интервью газете "Известия".

"Давайте не будем забывать, что Америка - самый крупный должник в ООН. Они недоплатили причитающихся взносов более чем на $1 млрд, из-за чего организация испытывает большие трудности в своей повседневной деятельности с проведением мероприятий и т.д. Все это значительно осложняет работу организации. Это происходит главным образом по причине того, что США не исполняют своих финансовых обязательств", - заявил Гатилов изданию.

Кроме того, дипломат отметил, что долг копился в течение длительного времени. "Такая политика не только действующей администрации, но и предыдущей проводится на постоянной основе, регулярно недоплачиваются причитающиеся взносы", - добавил он.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Вашингтон, игнорируя обязательства по взносам в бюджет организации, препятствует ее работе.

В декабре США все же сделали несколько взносов общей суммой $563 млн в регулярный бюджет за предыдущие годы, однако долг за 2019 год сохранился.

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