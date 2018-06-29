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Постпред России в ЕС заявил о недостаточной реакции Европы на дело Вышинского
29 июня 2018, 18:09 • 50 • Украина
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов отметил недостаточную реакцию Европейского союза на ситуацию вокруг руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
РИА Новости
По его словам, существует «целый ряд претензий к тому, что происходит в странах Европейского союза и других в гуманитарной сфере», передаёт РИА Новости.
«Это касается, в частности, и законов об образовании в Латвии и на Украине, к примеру, и многого другого. Что касается Кирилла Вышинского, то здесь идёт речь о недостаточной, на наш взгляд, реакции со стороны ЕС на это вопиющее дело, особенно на фоне активных призывов по делу Олега Сенцова», — добавил дипломат.
Ранее, как сообщил адвокат Вышинского, здоровье журналиста ухудшилось из-за плохого питания.
20 июня МИД России призвал ООН взять под особый контроль дело Вышинского.
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