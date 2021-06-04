|
Постпред России сказал, как на России отразится отключение от SWIFT
04 июня 2021, 06:30 • 211 • Политика
Постпред России при ЕС Владимир Чижов сказал, как на нашей стране отразится возможное отключение от SWIFT.
В частности, на вопрос РИА Новости о том, считают ли в Москве угрожающими заявления некоторых западных политиков о том, что Россию могут отключить от системы, Чижов ответил коротко: "нет, мы не ощущаем (угрозы)".
По словам дипломата, если всё же отключение произойдет, для России это не станет чем-то из ряда вон выходящим.
"Я уверен, что даже это не станет для нас катастрофой", - сказал он.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
211
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 июня 2021, 07:35
|
29 мая 2021, 00:10
|
30 мая 2021, 14:40
|
01 июня 2021, 09:45
|
28 мая 2021, 16:50
|
31 мая 2021, 22:45
|
03 июня 2021, 02:05