Постпред России сказал, как на России отразится отключение от SWIFT

Постпред России при ЕС Владимир Чижов сказал, как на нашей стране отразится возможное отключение от SWIFT.

В частности, на вопрос РИА Новости о том, считают ли в Москве угрожающими заявления некоторых западных политиков о том, что Россию могут отключить от системы, Чижов ответил коротко: "нет, мы не ощущаем (угрозы)".

По словам дипломата, если всё же отключение произойдет, для России это не станет чем-то из ряда вон выходящим.

"Я уверен, что даже это не станет для нас катастрофой", - сказал он.