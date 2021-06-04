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Постпред России сказал, как на России отразится отключение от SWIFT

04 июня 2021, 06:30  •  211 • Политика
Постпред России при ЕС Владимир Чижов сказал, как на нашей стране отразится возможное отключение от SWIFT.
В частности, на вопрос РИА Новости о том, считают ли в Москве угрожающими заявления некоторых западных политиков о том, что Россию могут отключить от системы, Чижов ответил коротко: "нет, мы не ощущаем (угрозы)".
По словам дипломата, если всё же отключение произойдет, для России это не станет чем-то из ряда вон выходящим.
"Я уверен, что даже это не станет для нас катастрофой", - сказал он.

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