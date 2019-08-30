Постпред России при СЕ: поведение ряда стран говорит о невыученных уроках Второй мировой

ПАРИЖ, 30 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Наращивание военных бюджетов и деление стран на первый и второй сорт указывают на неприятные параллели с реальностью 30-х годов прошлого века, перед началом Второй мировой войны. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский.

"В этом году [1 сентября] мы отмечаем 80-летие с начала Второй мировой войны. Эта дата имеет не только большое историческое, но и политическое значение, - заявил Солтановский. - Годовщина является весомым поводом для того, чтобы задуматься о цепочках пагубных событий, продиктованных догматизмом, упрямством и недальновидностью элит Европы 30-х годов, которые привели человечество к шестилетней бойне, сравнить их с политическими процессами дня сегодняшнего и обнаружить весьма неприятные параллели".

По его словам, именно "глубочайший системный кризис либеральной модели развития", поразивший в то время европейские государства, спровоцировал начало войны. Он напомнил, что одержавшие победу в Первой мировой войне государства имели возможность "смягчить его удар за счет ограбления своих колониальных империй", то Германия, потерявшая свои колонии после поражения в войне, "выстоять не смогла", и в результате там пришли к власти нацисты во главе с Гитлером, поделившие общество на людей "первого" и "второго" сорта, а также начали экспансию в соседние страны с молчаливого согласия западных элит.

"Возникает ощущение, что даже когда Гитлер оккупировал почти всю континентальную Европу и вторгся в СССР, на Западе он еще не воспринимался абсолютным злом, с которым необходимо как можно быстрее покончить. Иначе сложно объяснить затягивание открытия второго фронта до июня 1944 года", - добавил собеседник агентства.

Параллели с реальностью прошлого

"К сожалению, в современном мире мы можем проследить много неприятных параллелей с реальностью 30-х годов. Никуда не делось все то же деление на первосортные и второсортные страны с соответственно большим и меньшим количеством прав. Первые все так же готовы выстраивать собственное экономическое благополучие за счет вторых", - отметил Солтановский, напомнив о бомбежках НАТО в Югославии в 1999 году, действиях США и их союзников в Ираке с 2003 года, а также о подходе ряда стран к сирийскому кризису. - Западные государства по-прежнему стремятся обеспечить свою безопасность за счет других, а все последние российские инициативы по созданию общей системы безопасности в Европе были проигнорированы".

Собеседник агентства подчеркнул, что большинство государств-членов Евросоюза закрывает глаза на факты дискриминации отдельных категорий граждан, чествование нацистов и преступников-коллаборационистов, а также "глумление над историей за счет вымарывания имен солдат и маршалов-освободителей" в Латвии, Эстонии и на Украине со вступления в должность теперь уже экс-президента Петра Порошенко, поскольку "воспринимают украинскую, латышскую или эстонскую элиты в качестве идейно близких". Он также выразил мнение, что "уровень амбиций американского ВПК оставил далеко позади тот, что был достигнут нацистской Германией" в контексте затрат на эту отрасль, превышающих таковые у 10 других крупнейших военных держав.

"Российская дипломатия на всех международных площадках и в двусторонних отношениях стремится разъяснять тупиковость и опасность таких подходов", - подчеркнул Солтановский. Он заявил, что Россия обращает внимание членов Совета Европы на рост неонацизма и ксенофобии в Европе, а также на соответствующие события в Латвии, Эстонии и на Украине, попытки поделить страны на государства "первого" и "второго" сорта с большим и, соответственно, меньшим объемом прав в зависимости от их принадлежности к клубу "разделяющих истинные европейские ценности".

"Надеемся, что наша работа не пропадет даром и мир не скатится к новому безумию. Нельзя допускать искажения фактов о Второй мировой войне и нивелирования роли Красной Армии в Победе над фашизмом. Мы понимаем, что некоторым странам очень хочется привнести в историю фактор вариативности, однако это не тот случай, где это допустимо. Свободная трактовка истории может привести к непоправимым последствиям", - заключил постпред РФ при Совете Европы.