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Постпред России при ООН одной фразой ответил на все претензии Украины по Донбассу и Крыму
21 сентября 2021, 21:40 • 187 • Политика
Постпред России при ООН Василий Небензя одной фразой ответил на все претензии Украины по Донбассу и Крыму. Москва ставит точку в дискуссиях на эти темы.
Украинские власти намерены поднять вопрос Донбасса и Крыма на Генассамблее ООН. В то же время Небензя считает, что говорить тут не о чем. Проблему Донбасса Украина должна решать путём диалога с народными республиками, а вопрос Крыма вообще не обсуждается - полуостров был и остаётся русской территорией.
- подчеркнул дипломат, выступая в эфире телеканала "Россия 1".
Напомним, что Крым воссоединился с Россией после народного референдума в 2014 году. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что отказ Украины и западных стран признавать решение крымчан является нарушением права народа на самоопределение.
Что же касается Донбасса, то Киев с 2015 года бойкотирует взятые на себя обязательства по Минским соглашениям, регулярно обстреливает города Донбасса и при этом отказывается вести прямой диалог с ДНР и ЛНР, делая невозможным мирное разрешение конфликта.
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