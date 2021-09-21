Постпред России при ООН одной фразой ответил на все претензии Украины по Донбассу и Крыму

Постпред России при ООН Василий Небензя одной фразой ответил на все претензии Украины по Донбассу и Крыму. Москва ставит точку в дискуссиях на эти темы.

Украинские власти намерены поднять вопрос Донбасса и Крыма на Генассамблее ООН. В то же время Небензя считает, что говорить тут не о чем. Проблему Донбасса Украина должна решать путём диалога с народными республиками, а вопрос Крыма вообще не обсуждается - полуостров был и остаётся русской территорией.

С Донбассом надо разобраться внутри страны, а Крым обсуждать бесполезно,

- подчеркнул дипломат, выступая в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, что Крым воссоединился с Россией после народного референдума в 2014 году. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что отказ Украины и западных стран признавать решение крымчан является нарушением права народа на самоопределение.

Что же касается Донбасса, то Киев с 2015 года бойкотирует взятые на себя обязательства по Минским соглашениям, регулярно обстреливает города Донбасса и при этом отказывается вести прямой диалог с ДНР и ЛНР, делая невозможным мирное разрешение конфликта.