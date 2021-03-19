Постпред России при ООН не пошел на встречу с Байденом

Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com

Дипломат отправил на мероприятие своего коллегу

В США прошла встреча президента Джо Байдена с представителями стран-членов Совета Безопасности ООН. Однако Василий Небензя, постпред РФ при организации, на мероприятие, как другие его коллеги из иных государств, не пошел.

Вместо Небензи встречаться с Байденом отправилась его заместитель Анна Евтигнеева. Дипломат во время дискуссии молчала. Об этом стало известно из сообщения зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского в "Твиттер".

Встреча проходила в онлайн-формате. Участники мероприятия обсуждали борьбу с пандемией коронавируса, а также приверженность Вашингтона глобальному лидерству, налаживание связей с мировыми институтами.

Отношения между Россией и США в последние дни стали еще более напряженными. Сначала Вашингтон ввел антироссийские торговые санкции. Затем Байден сделал хамское заявление о Путине. Вскоре Москва отозвала своего посла в США Анатолия Антонова для консультаций. Дипломат прибудет в столицу уже 20 марта.

Накануне президент России Владимир Путин отреагировал на слова Джо Байдена о себе. Глава РФ справедливо указал на то, что обсуждая других людей, человек, в первую очередь, говорит о себе. Позже лидер россиян предложил коллеге перенести дискуссию в другой формат – провести переговоры чуть ли не в прямом эфире. Чего, впрочем, в США явно испугались. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у главы США куча дел в ближайшее время, который, к слову, за более чем 100 дней своего президентства ни разу не дал публичной пресс-конференции.

В Кремле также накануне же констатировали, что США не хотят налаживать диалог с Россией.