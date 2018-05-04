Постпред России при ОБСЕ призвал отреагировать на недопуск европейских журналистов на Украину

Россия обращает внимание председателя в ОБСЕ и представителя организации по вопросам свободы СМИ на задержание в аэропорту Киева журналиста из Италии, а также на отказ во въезде на Украину чешскому журналисту.

Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ на заседании постоянного совета организации в Вене, передаёт ТАСС.

«Про свободу СМИ на Украине сказано достаточно. Последние примеры, на которые обращаем внимание председательства и представителя по свободе СМИ: 1 мая в киевском аэропорту Борисполь был задержан итальянский журналист Джорджо Бьянки, намеревавшийся посетить траурные мероприятия в Одессе», — сказал он.

Дипломат напомнил, что «в тот же день украинские пограничники не пропустили в страну ещё одного журналиста — репортёра пражского интернет-издания Parlamentni Listy Яна Рыхетского».

Ранее стало известно, что журналистам из Чехии и Италии запретили въезд на Украину из-за «пророссийских» взглядов.