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Постпред России при ЕС тремя словами ответил на страхи Европы с "Газпромом"

09 февраля 2022, 08:05  •  32 • Политика
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов уместил в три слова ответ на страхи Европы по поводу "Газпрома" и поставок газа. Отвечая на вопрос обязан ли "Газпром" наращивать поставки голубого топлива в Европу, дипломат уверенно ответил: "Нет, конечно, не обязан".
Вряд ли в Европе придётся по душе ответ постпреда России при ЕС Владимира Чижова по поводу поставок газа и наращивания объёмов поставки голубого топлива "Газпромом". Русскому дипломату хватило трёх слов, чтобы расставить все точки над i и ответить на страхи европейцев по поводу "отказа" "Газпрома" от дополнительных объёмов поставки газа.
В беседе с РИА Новости Чижов прямо подчеркнул, что "нет, конечно, не обязан" наш "Газпром" увеличивать экспорт голубого топлива в Европу.

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