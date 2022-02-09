Постпред России при ЕС тремя словами ответил на страхи Европы с "Газпромом"

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов уместил в три слова ответ на страхи Европы по поводу "Газпрома" и поставок газа. Отвечая на вопрос обязан ли "Газпром" наращивать поставки голубого топлива в Европу, дипломат уверенно ответил: "Нет, конечно, не обязан".

Вряд ли в Европе придётся по душе ответ постпреда России при ЕС Владимира Чижова по поводу поставок газа и наращивания объёмов поставки голубого топлива "Газпромом". Русскому дипломату хватило трёх слов, чтобы расставить все точки над i и ответить на страхи европейцев по поводу "отказа" "Газпрома" от дополнительных объёмов поставки газа.

В беседе с РИА Новости Чижов прямо подчеркнул, что "нет, конечно, не обязан" наш "Газпром" увеличивать экспорт голубого топлива в Европу.