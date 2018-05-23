Постпред России при ЕС оценил ситуацию вокруг ареста Вышинского

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в разговоре с RT поделился мнением о ситуации вокруг ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Могу сказать, что внимание Евросоюза к этой ситуации мы привлекли, и они нас заверяют, что в контактах с украинской стороной эту и другие подобные темы поднимают. Естественно, тема фигурирует и в нашем политическом диалоге со странами — членами ЕС. Но тут важны практические результаты, а их пока не наблюдается. Параллельно и другие международные структуры стали реагировать, когда начались подобные вопиющие случаи, это касается и ОБСЕ, и Совета Европы. Без активных действий по привлечению внимания, конечно, ничего не будет. Мы ведём работу с Евросоюзом на этот счёт практически на ежедневной основе. Они наши сигналы воспринимают и говорят, что уже обратили внимание украинской стороны на эту проблему», — сказал Чижов.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. В этот же день был задержан руководитель агентства Кирилл Вышинский. 17 мая суд Херсона арестовал его на 60 дней.