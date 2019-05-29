Постпред России ответил на обвинения США в испытании ядерных боезарядов малой мощности

ВЕНА, 29 мая. /ТАСС/. Россия соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать утверждения генерала США Роберта Эшли о том, что Россия якобы проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности.

Постпред также заметил, что США, со своей стороны, хоть и подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но не ратифицировали его. "Американцы обещали, но не выполнили. Новая администрация США заявила, что даже не собирается этого делать", - подчеркнул российский постпред.

"Мы с конца 80-х годов в добровольном, одностороннем порядке установили мораторий на проведение ядерных испытаний. Мы его соблюдаем", - отметил Ульянов и указал, что подозрения американского генерала не подкреплены фактами и убедительными аргументами.

"Американцы в прошлом году заявили, что будут поддерживать ядерные полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний. Позиция, свидетельствующая о том, что американский мораторий ненадежен, и они в любой момент могут отбросить его в сторону", - добавил Ульянов.

По его словам, утверждения американского генерала, что Россия якобы проводит ядерные испытания, говорят о деградации политической культуры и этики в США. "Это свидетельство деградации политической культуры и политической этики в американском истеблишменте. Они позволяют бросаться обвинениями в отношении другой страны, не заботясь о том, чтобы эти обвинения обосновать. Приличные люди так себя не ведут", - сказал Ульянов.

Постпред также обратил внимание, что такие заявления странно слышать от страны, позиция которой является главным препятствием для вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). "США не только не ратифицировали, но и заявили, что даже не будут стремиться это сделать. Пытаются переводить стрелки на Россию, но делают это очень неубедительно", - подчеркнул Ульянов.

Ранее в среду директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант сухопутных войск Роберт Эшли выступил с утверждением, что Россия, возможно, проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности. По его версии, шаги России в данной сфере могут являться нарушением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).