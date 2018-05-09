Постпред РФ в Вене назвал безответственным выход США из СВПД

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ВЕНА, 9 мая. /ТАСС/. Россия считает крайне безответственным решение президента США о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, потому что поводов для торпедирования этого соглашения не было. Об этом заявил во вторник корреспонденту ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Мы имеем дело с плохо просчитанным решением администрации США, которое можно назвать крайне безответственным. На протяжении двух с лишним лет ядерная сделка успешно выполнялась: один год при Обаме и больше года при Трампе. Ни малейших поводов для ее торпедирования не было. Иран добросовестно выполнял свои обязательства, что МАГАТЭ и подтвердило в 10 ежеквартальных докладах", - отметил Ульянов.

Дипломат заявил о возмущении России тем, что США попытались навязать международному сообществу свою волю и угрожали применением экстерриториальных санкций из-за ядерной сделки с Ираном.

"Возмущает и то, что США попытались навязать всему международному сообществу свою волю, угрожая экстерриториальным применением американских санкций. То есть фактически Вашингтон ведет дело к формированию полицейского миропорядка, в котором места для инакомыслия не будет. К демократическим международным отношениям такая линия никакого отношения не имеет", - отметил Ульянов.

Он также добавил, что решение по Ирану наносит удар по поиску урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова.

По его словам, США показали свою неспособность к договорам. "Нельзя полагаться на надежность тех соглашений, которые могут быть выработаны с участием США. То, что заявил американский президент, наносит объективно удар по поиску урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. По крайней мере существенно осложняет этот процесс", - сказал Ульянов.

Дипломат также заявил, что с учетом экстраординарной ситуации из-за выхода из соглашения США может быть созвана совместная комиссия по выполнению ядерной сделки с Ираном.

"Совместная комиссия может быть созвана сейчас с учетом экстраординарной ситуации, когда один из ее членов, один из участников ядерной сделки неожиданно объявил о том, что больше следовать ей не собирается", - отметил Ульянов. По его словам, в таком случае возникает вопрос, "имеют ли право США участвовать в таком заседании, если они де-факто заявили, что больше ничего общего с СВПД не имеют?".