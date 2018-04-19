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Постпред РФ при ООН потребовал разъяснений по британским утверждениям по делу Скрипаля

19 апреля 2018, 00:54  •  46 • Политика

ООН, 18 апреля. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в среду на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по требованию Великобритании в связи с так называемым делом Скрипаля, потребовал разъяснений по поводу утверждений, распространяемых британской стороной.

"Просим британскую сторону внести ясность: заявление Даунинг-стрит о причастности России к инциденту в Солсбери - это попытка оказать политическое давление на следствие или окончательные выводы расследования Скотланд-Ярда? - задал он вопрос. - Нормально в рамках британской правовой системы, когда правительство назначает виновных, а следственные органы затем подгоняют под этот вывод свое расследование? Еще раз подчеркну: любые сомнения в добросовестном выполнении государством-участником обязательств по Конвенции [о запрещении химического оружия] должны урегулироваться в соответствии со статьей 9. Именно что должны".

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергает все спекуляции на этот счет.

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