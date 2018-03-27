Постпред РФ при ООН: действия США можно рассматривать как злоупотребление правами

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ООН, 27 марта. /ТАСС/. Решение Вашингтона о высылке российских дипломатов можно рассматривать как злоупотребление США своими правами. Об этом заявил в понедельник на встрече с журналистами постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Сотрудники постпредства России при ООН аккредитуются в ООН и выполняют свои функциональные обязанности исключительно в рамках организации, - заявил он. - Поскольку центральные учреждения ООН расположены на территории США, на государство пребывания возлагается специальная обязанность по соблюдению привилегий и иммунитетов сотрудников постоянных представительств стран-членов, а также сотрудников Секретариата ООН, которые являются гражданами других государств".

"Основными документами, регулирующими статус персонала постоянных представительств государств на территории США, являются Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года, а также Соглашение между ООН и США о штаб-квартире ООН 1947 года, - подчеркнул дипломат. - Таким образом, высылку российских дипломатов, так же как и другие недавние недружественные шаги - лишение доступа к российской дипломатической собственности, невыдача виз для сотрудников миссии и другие - можно расценивать как злоупотребление США своими правами и обязательствами государства пребывания".

Небензя назвал недружественным шагом решение администрации США выслать 12 сотрудников российского представительства при ООН. "Это - крайне неуместный и недружественный шаг, - заявил он. - Нас уведомили о том, что 12 наших сотрудников должны покинуть США". На вопрос о том, соответствуют ли такие действия условиям соглашения между США и ООН, он ответил: "Я так не думаю".

Решение США о высылке российских дипломатов - это удар по представительству РФ при ООН. Об этом также заявил Небензя, отвечая на вопрос ТАСС.

"Конечно, это удар по нашему представительству, - сказал он. - Но думаю, что мы мобилизуемся".

Позиция стран Запада, воспользовавшихся инцидентом с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля как предлогом для высылки российских дипломатов, вызывает множество вопросов. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН.

"Это солидарность против России, причем по делу, которое чем дальше, тем все больше обрастает туманными подробностями, - отметил он. - Дела-то никакого нет. Есть приговор, вынесенный без проведения какого-либо расследования. О некоем расследовании нам постоянно говорят, но мы не знаем, что за этим скрывается, и постоянно просим, чтобы нам дали хоть какую-то настоящую информацию".

"Вообще, чем дальше, тем больше возникает вопросов, в том числе у меня, - подчеркнул Небензя. - Что случилось раньше - инцидент в Солсбери или же решение о высылке российских дипломатов предшествовало инциденту в Солсбери?"

Он обратил внимание на то, что в комментариях в США практически не упоминалось о связи между высылкой дипломатов и отравлением Скрипаля. "Если кто и сказал об этом, так это посол США Джон Хантсман в Москве, - напомнил Небензя. - При этом он сказал ритуальные слова, которые мы часто слышим от американцев, о том, что он рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией. Но это по меньшей мере странное приглашение к сотрудничеству на фоне того, что сегодня было сделано".

В понедельник администрация США объявила о высылке из страны 48 российских дипломатов и еще 12 дипломатических сотрудников российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке. Кроме того, будет закрыто консульство в Сиэтле (штат Вашингтон). На это американские власти отвели неделю.

Поводом для высылки послужило отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии, которые, по версии британской стороны, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.

Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.