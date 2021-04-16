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Постпред РФ при ОБСЕ прокомментировал маневры НАТО вблизи Украины

16 апреля 2021, 00:45  •  46 • Политика
Постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что участившиеся маневры НАТО вблизи Украины вызывают беспокойство. Об этом он сказал в ходе онлайн-заседания постсовета ОБСЕ.
В качестве примера тактики эскалации Лукашевич привел так называемые «антитеррористические учения», проходившие на линии соприкосновения в населенном пункте Счастье Луганской области в последних числах марта.
«Вспоминаются и высказывания в феврале главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о том, что активно осуществляется подготовка всех боевых частей «к наступательным действиям в урбанизированной местности». Или его же признание в интервью 30 марта о том, что украинские военные при помощи зарубежных партнеров готовятся к наступлению именно в такой местности», — отметил Лукашевич.
Также он добавил, что обеспокоенность вызывают действия натовских подразделений вблизи Украины, а также поставки ей вооружений и военной техники.
Постпред при ОБСЕ уточнил, что в НАТО и США ошибочно подпитывают «воинственность» Киева, не пытаясь ничего сделать для того, чтобы «призвать украинские власти выполнить то, что в своей резолюции 2202 одобрил Совет Безопасности ООН».
14 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь Украине, чтобы она была способна к самообороне. Речь идет о продолжении поставок некоторых видов вооружений и об отправке в страну американских военных инструкторов.
В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с генсеком НАТО Йеном Столтенбергом пришли к единому мнению о том, что НАТО необходимо продолжать оказывать поддержку Украине. Также стороны обсудили «агрессивное наращивание военной мощи вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму».
11 апреля Блинкен заявил о беспокойстве Белого дома по поводу того, что на границе России и Украины «сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года».
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перемещение российских войск по территории страны не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им.
С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.

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