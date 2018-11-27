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Постпред РФ при ОБСЕ: Киев готов применить на Донбассе химическое оружие

27 ноября 2018, 00:24  •  76 • В России

Представитель России при Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич сделал серьезное заявление в австрийской столице. В Вене на специальном заседании постоянного Совета ОБСЕ господин Лукашевич сообщил, что украинские вооруженные силы в районе Донбасса в ближайшее время собираются осуществить очередную провокацию – на этот раз с применением химического оружия. По данным, имеющимся у российского представителя, данная акция со стороны ВСУ имеет и «западный след»: «Провокация готовится ВСУ с привлечением западных спецслужб».

Конкретное место, где предполагалась химатака, в Вене названо не было, но прозвучало название Станицы Луганской, в районе которой к линии соприкосновения были стянуты с украинской стороны системы «Град» и «Ураган», а также зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Бук», которые предназначены для прикрытия армейских операций от возможного противодействия с воздуха.

Напомним, что три недели назад в Донецке обнародовали данные республиканской разведки о том, что украинские спецслужбы готовят операцию с применением химвеществ против мирного населения.

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