Постпред РФ при ЕС выразил надежду на сохранение тесного сотрудничества России и Евросоюза

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МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов выразил надежду на сохранение "тесного сотрудничества" между Россией и европейскими институтами, несмотря на ущерб, нанесенный двусторонним отношениям РФ и Великобритании скандалом вокруг "дела Скрипаля".

"Боюсь, что, к сожалению, сохранение единой позиции 28 стран - членов Европейского союза стало самоцелью, а ведь этим делу не поможешь. Безусловно, отношениям, особенно российско-британским, нанесен значительный ущерб, но надеюсь, что у членов ЕС и европейских институтов хватит здравого смысла сохранить тесное сотрудничество с Россией", - сказал Чижов в субботу в интервью телеканалу Euronews.

По мнению дипломата, "обстановка слишком искусственно нагнетается, но это дело времени".

В пятницу, 23 марта, Европейский союз принял решение об отзыве своего посла из Москвы. Это первый подобный случай за всю историю отношений между ЕС и Россией. Решение было принято "в качестве политического знака солидарности с Лондоном" после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению с высокой долей вероятности причастна Россия. Российская сторона отвергла обвинения.