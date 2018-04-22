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Постпред РФ намерен добиться выступления в ОЗХО мальчика из видео "Белых касок"

22 апреля 2018, 16:39  •  45 • Политика

МАГАДАН, 22 апреля. /ТАСС/. Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин намерен добиться выступления мальчика, задействованного в видео НПО "Белые каски" о применении правительственными войсками этой страны химоружия, чтобы ребенок мог лично засвидетельствовать, что химатака в сирийском городе Дума была провокацией. Об этом дипломат заявил в пятницу в интервью телеканалу НТВ.

"В какой-то момент я сказал западным коллегам: мы, наверное, будем с вами по-другому говорить, раз вы не понимаете то, что мы предъявляем; мы тогда привезем сюда в Гаагу живых свидетелей, которые вам подтвердят, что это была постановка. Я сделаю все возможное, чтобы мальчик выступил здесь", - сказал он.

При этом Шульгин не исключил, что ребенку не дадут выступить. "Все возможно, ничего не хотят слушать. Действуют напролом. Везде, где проходят своим катком, везде разрушения и хаос", - отметил дипломат.

В Дамаск 14 апреля прибыли эксперты из Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС), созданной ОЗХО. Они должные проверить утверждения США и их союзников о применении 7 апреля сирийскими войсками бомб с хлором при бомбардировке Думы.

В Минобороны РФ ранее заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявлял, что российские специалисты, проводившие проверку сообщений о применении химоружия в сирийском городе Дума, нашли участников видеосъемок, показанных в качестве свидетелей химатаки. Телеканал "Россия 24" показал интервью мальчика, который участвовал в видеосъемках. По информации телеканала, одиннадцатилетний житель города Дума Хасан Диаб 7 апреля принял участие в постановочных съемках, которые распространила НПО "Белый каски".

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