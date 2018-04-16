Постпред при ОЗХО: РФ нашла участников съемок постановочного видео "химатаки" в Сирии

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ГААГА, 16 апреля. /ТАСС/. Российские специалисты, проводившие проверку сообщений о применении химоружия в городе Дума, нашли участников видеосъемок, представленных в качестве доказательства якобы имевшей место химатаки. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, выступая на 58-й сессии ее Исполнительного совета.

"Ни одного свидетеля, ни одного отравленного в госпитале найти не удалось. Не было обнаружено никаких остатков химических боеприпасов. Зато удалось найти непосредственных участников съемок постановочного видео, которое представлялось в качестве "доказательства" химатаки", - заявил Шульгин.

Он назвал опубликованное видео провокацией, а ее "непосредственными исполнителями" - "псевдогуманитарные НПО", в том числе "Белые каски".

"Мы уже говорили и подтверждаем это еще раз, что эти структуры на платной основе сотрудничают с правительствами США, Великобритании и некоторых других стран, - подчеркнул он. - Это платные агенты, актеры, изображающие, когда это нужно, необходимую массовку. На деньги западных стран они готовят различные постановочные ролики, распространяют фотографии с любимым сюжетом "несчастные дети - жертвы кровавого режима Асада".

Российский постпред также продемонстрировал участникам встречи фотографии участников подобных съемок, "где задействованные актеры вдруг неожиданно воскресают и выглядят живыми и здоровыми". "Отвратительно то, что в этих спектаклях задействуют детей", - добавил он.

"Все развивалось по заранее расписанному и подготовленному в Вашингтоне сценарию, - подчеркнул он. - США, Великобритания, Франция и некоторые другие страны после "фейковых" вбросов из Думы от "Белых касок" и иже с ними сходу обрушились на сирийские власти с обвинениями. На высоком политическом уровне зазвучали громогласные заявление о том, что имеются якобы некие достоверные сведения о том, что именно правительство САР совершило очередное преступление на своей земле против собственного населения, и оно не должно остаться безнаказанным. Режиссеров этого спектакля даже не смущала вся абсурдность ситуации: ведь Восточная Гута была уже практически освобождена, а в Думе была достигнута договоренность с последними группами боевиков о том, что им предоставляется безопасный гуманитарный коридор для выезда в провинцию Идлиб как их самих, так и членов их семей".

"Бессмысленность этих утверждений просто поражает, - подчеркнул Шульгин. - Когда исход военного противостояния в Думе был практически предрешен, зачем сирийцам вдруг еще применять химическое оружие? Чтобы навлечь на себя гнев мирового сообщества? В голову такое может прийти только сумасшедшему".

По мнению Шульгина, США, Великобритания и Франция не заинтересованы в проведении объективного расследования. "Вызывает возмущение и негодование тот факт, что тройственная агрессия, заявленная как "ответ на применение химоружия в Думе", была совершена как раз в тот момент, когда в Сирию должны были прибыть инспекторы ОЗХО для выяснения всех обстоятельств произошедшего в Думе, - отметил он. - Это говорит о том, что США, Великобритания и Франция не заинтересованы в проведении объективного расследования. Как мы видим, никакое объективное расследование им не нужно. Они заранее свалили вину на сирийские власти, не дожидаясь даже начала работы миссии ОЗХО по установлению возможных фактов применения химического оружия в Сирии".

"Возникает вопрос: для чего мы собрались сегодня в этом зале? - сказал дипломат. - Для чего была созвана эта сессия нашими западными партнерами, которые и без выводов Техсекретариата ОЗХО все для себя уже решили? Зачем вся эта трагикомедия? Ведь миссия ОЗХО все еще работает над выяснением истины".

"Сегодняшняя острая ситуация вокруг Сирии является подтверждением пагубного курса, проводимого США и их ближайшими союзниками в ОЗХО на протяжении последних лет, - констатировал Шульгин. - Сегодня мы стали свидетелями отвратительного спектакля: делегации США, Великобритании и Франции фарисействуют, не моргнув глазом, выставляют себя в качестве блюстителей международного права, оправдывают свою агрессию. На деле же, за исключением группы их союзников, слепо плетущихся в фарватере любых, пусть и совершенно безрассудных, авантюр Вашингтона, никто больше не сомневается: главная угроза миру исходит со стороны этих вожаков западного лагеря".

Шульгин подчеркнул, что в свете совершенного нападения США, Великобритании и Франции на Сирию работа инспекторов ОЗХО в городе Дума, где якобы имела место атака с применением химического оружия, "становится еще более важной и востребованной". "В этой связи предлагаем на сегодняшнем заседании Исполсовета принять краткое решение в поддержку работы Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии, - подчеркнул дипломат, выступая на встрече. - Давайте хоть сейчас отбросим разногласия и подтвердим наше общее намерение содействовать работе инспекторов ОЗХО".

Он напомнил, что миссия была направлена в город с согласия сирийских властей, которые подтвердили готовность оказывать всю необходимую поддержку. Россия также предложила Техсекретариату ОЗХО всю возможную помощь, в том числе по обеспечению безопасности экспертов на месте, напомнил он.

"С учетом того, что в Думе находится подразделение российской военной полиции, мы имеем возможность обеспечить безопасность силами наших военных в тех районах, где будут работать инспектора ОЗХО", - сказал российский постпред. При этом он подчеркнул, что российская сторона не будет навязывать свою помощь и выступает за непредвзятую работу экспертов. "Речь идет только о безопасности, поскольку район долгое время находился под властью террористических группировок, и это надо иметь в виду и сделать все возможное, чтобы МУФС выполнила свою работу без всяких препятствий", - добавил он.

Информацию о том, что 7 апреля в городе Дума было применено химическое оружие, распространили ряд НПО, в том числе "Белые каски". Ответом на заявления о якобы имевшей место химатаке со стороны правительственных сил стал ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии, нанесенный самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. В субботу, 14 апреля в Дамаск прибыли эксперты Организации по запрещению химического оружия.

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