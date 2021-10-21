Постпред при ОЗХО - об интригах Запада: К России могут применить "сирийскую схему"

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин предупредил о вероятных интригах Запада в организации. По его словам, к нашей стране могут применить "сирийскую схему" с ограничением в праве голоса.

В эфире YouTube-канала "Соловьёв Live" он напомнил о том, что западным странам в своё время удалось провести решение в высшем органе конференции стран-участниц о поражении Сирии в правах.

"Наверное, они попытаются повторить эту схему и в отношении России", - предположил Шульгин.

По его мнению, для продвижения такого сценария экспертов обвинительного механизма могут перенаправить с расследований в Сирии на расследование псевдоотравления скандального блогера Алексея Навального. При этом постпред отметил, что конечная цель любых таких выпадов против России - наращивание давления на нашу страну.