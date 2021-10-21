|
Постпред при ОЗХО - об интригах Запада: К России могут применить "сирийскую схему"
21 октября 2021, 12:10 • 157 • Политика
Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин предупредил о вероятных интригах Запада в организации. По его словам, к нашей стране могут применить "сирийскую схему" с ограничением в праве голоса.
В эфире YouTube-канала "Соловьёв Live" он напомнил о том, что западным странам в своё время удалось провести решение в высшем органе конференции стран-участниц о поражении Сирии в правах.
"Наверное, они попытаются повторить эту схему и в отношении России", - предположил Шульгин.
По его мнению, для продвижения такого сценария экспертов обвинительного механизма могут перенаправить с расследований в Сирии на расследование псевдоотравления скандального блогера Алексея Навального. При этом постпред отметил, что конечная цель любых таких выпадов против России - наращивание давления на нашу страну.
Подпишитесь на нас
157
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 октября 2021, 22:45
|
15 октября 2021, 00:25
|
16 октября 2021, 16:05
|
16 октября 2021, 00:55
|
16 октября 2021, 21:55
|
14 октября 2021, 22:05
|
18 октября 2021, 06:00