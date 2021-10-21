Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявле...
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист...
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
Кто бросит вызов Путину? Стал известен "коронованный" претендент в пре...
Главная / Политика

Постпред при ОЗХО - об интригах Запада: К России могут применить "сирийскую схему"

21 октября 2021, 12:10  •  157 • Политика
Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин предупредил о вероятных интригах Запада в организации. По его словам, к нашей стране могут применить "сирийскую схему" с ограничением в праве голоса.
В эфире YouTube-канала "Соловьёв Live" он напомнил о том, что западным странам в своё время удалось провести решение в высшем органе конференции стран-участниц о поражении Сирии в правах.
"Наверное, они попытаются повторить эту схему и в отношении России", - предположил Шульгин.
По его мнению, для продвижения такого сценария экспертов обвинительного механизма могут перенаправить с расследований в Сирии на расследование псевдоотравления скандального блогера Алексея Навального. При этом постпред отметил, что конечная цель любых таких выпадов против России - наращивание давления на нашу страну.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





157
Источник
Похожие новости
21 октября 2021, 04:35
По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией
21 октября 2021, 06:20
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего переговорщика
21 октября 2021, 04:35
Евросоюз не отпустит Польшу: Политолог оценил шансы Варшавы договориться с Россией по газу
21 октября 2021, 02:15
Экс-президент Украины Кравчук продемонстрировал недоверие к родной медицине
21 октября 2021, 08:05
"Огромная сила": Офис Зеленского заявил о превосходстве ВСУ над войсками НАТО
21 октября 2021, 08:05
"Жалко, мстительно и бессмысленно": Пушков заявил о поражении Польши в газовой войне
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 октября 2021, 04:35
По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией
21 октября 2021, 06:20
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего переговорщик...
21 октября 2021, 09:15
"Предатель и ничтожество": президента винят в распродаже великой страны
21 октября 2021, 04:35
Евросоюз не отпустит Польшу: Политолог оценил шансы Варшавы договориться с Россией по...
21 октября 2021, 02:15
Экс-президент Украины Кравчук продемонстрировал недоверие к родной медицине
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 октября 2021, 22:45
Слова Шойгу о ядерном оружии в Европе заставили замолчать Пентагон
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух шагов
16 октября 2021, 16:05
"Международный скандал": Зеленский оскорбил Байдена из-за Путина
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалежной
16 октября 2021, 21:55
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно, рискуем"
14 октября 2021, 22:05
Народ высмеял марш националистов в Киеве. Замечено поклонение мультяшному роботу
18 октября 2021, 06:00
"Заложник Зеленского": Президент Украины готов ставить условия Москве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.