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Постпред при ООН в Женеве Гатилов заявил, что у России по-прежнему нет планов вторгаться на Украину
10 февраля 2022, 05:05 • 25 • Политика
Здравого смысла в нападении России на Украину нет, уверен постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Западным политикам нужно запомнить, что у России нет и не было намерений вторгаться на территорию Украины. Такое заявление Гатилов сделал в интервью РИА Новости. По его словам, в таких планах не было бы ни мотива, ни геостратегической цели, ведь Россия всегда стояла на принципах взаимовыгодных и прагматичных отношений со другими государствами.
Гатилов вновь напомнил слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, который заявил, что Россия не будет первой развязывать войну.
Ранее "Первый русский" рассказывал о том, что бороться с гуманитарным кризисом и "русской агрессией" на востоке Европы могут отправить тысячу британских солдат. По мнению премьер-министра Великобритании, такой жест даст понять европейским партнёрам по НАТО, что те не брошены один на один с Россией.
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