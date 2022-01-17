Постпред при ОБСЕ оборвал истерию Запада вокруг "вторжения" России двумя фактами

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что нагнетание истерии Запада вокруг "вторжения" на Украину - "это попытка сохранить украинскую тему в международной повестке". Кроме того, политик подчеркнул, что учения наших военных "связаны с нетерпимой ситуацией" касательно провокационной деятельности НАТО у границ России.

Весьма жёстко и предельно чётко постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич объяснил во время онлайн-брифинга ситуацию, связанную с "вторжением" нашей страны на Украину и гарантиях безопасности, которые Москва требует от НАТО и США. Истерия Запада, по версии эксперта, не более чем попытка удержать украинскую тематику в геополитической повестке.

"Нагнетание всей этой истерии - это попытка сохранить украинскую тему в международной повестке и не дать ей, как говорится, протухнуть, потерять своё политическое и геополитическое звучание", - высказался начистоту Лукашевич.

Это первый факт, которым политик оборвал истерию Запада. Второе, на что обратил особое внимание постпред России при ОБСЕ, - это сам факт того, что учения наши военные проводят на своей территории и связаны они совсем с иными событиями, а не с мифическим возможным "вторжением" на Украину.

"Они связаны с нетерпимой ситуацией, касающейся манёвров и провокационной деятельности НАТО вблизи российских рубежей", - подчеркнул Лукашевич.

Что касается обсуждений гарантий безопасности, которые Москва требует от США и НАТО, то тут он на корню пресёк все дальнейшие возможные инсинуации, отметив, что Россия по этому поводу не собиралась и не намерена вести какие-то дискуссии в ОБСЕ.