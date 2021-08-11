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Постпред Крыма предупредил о подготовке Украиной провокаций в Чёрном море

11 августа 2021, 10:00  •  80 • Политика
Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов рассказал о том, что на Украине готовят комплекс провокаций в Черноморском регионе, нацеленных против России и полуострова в частности.
О том, что Киев делает всё, чтобы вернуть себе под контроль Крым, ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Одним из этапов этого дерзкого плана является создание так называемой "Крымской платформы" - места, где не только озвучиваются планы и идеи "отвоёвывания" полуострова у России.
Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведённого референдума. Однако на Украине и на Западе отказываются признавать волеизъявление абсолютного большинства крымчан и считают полуостров "оккупированным" и "аннексированным" Россией. Москва же давно поставила точку в вопросе русского Крыма.
Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов предупредил о подготовке Киевом целого комплекса провокаций, нацеленных как против России, так и против полуострова в частности. Целью провокаций, как полагает политик, станет нагнетание напряжённости в Черноморском регионе.
Тема Крыма будет использоваться Киевом ещё долго, предсказывает постпред, заметив, что "Крымская платформа" создавалась не для обсуждения теоретических вопросов, а для определённых действий.
"К сожалению, провокации против России являются обязательной составной частью этого антироссийского проекта. В ходе международного саммита так называемой "платформы по деоккупации Крыма" будет разработан целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряжённости в Черноморском регионе", - заявил РИА Новости Мурадов.

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