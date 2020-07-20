«Постоянно звонили и предлагали различные услуги»: что известно об убийстве 90-летней преподавательницы ВГИКа

В столице разыскивают убийцу 90-летней преподавательницы ВГИКа Ирины Шур. Тело женщины обнаружили в её квартире на Кутузовском проспекте с колото-резаными ранами. Шокированные трагедией коллеги и ученики убитой рассказали RT, что у неё никогда не было конфликтов на работе. Следствие предполагает, что не имевшую близких родственников женщину, проработавшую в престижном вузе более 60 лет, могли убить из-за квартиры в элитном районе.

В Москве возбуждено уголовное дело по факту гибели 90-летней женщины, которую обнаружили 19 июля в её квартире на западе столицы. Как сообщили в СК, эксперты зафиксировали на теле женщины «признаки насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений».

«Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — сообщили RT в ведомстве. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают злоумышленника. Сейчас закончены первые следственные действия на месте убийства. Дверь в квартиру погибшей опечатана.

Жертвой стала 90-летняя Ирина Шур — доцент и старейший педагог ВГИКа. Информацию о гибели преподавателя уже подтвердили в самом ВУЗе. По данным СМИ, тело женщины обнаружили после того, как вскрыли её квартиру. В полицию обратилась её подруга, поскольку Шур несколько суток не отвечала на звонки.

Убитая проживала в одном из самых престижных и дорогих районов столицы — Дорогомилово, в доме на Кутузовском проспекте, рядом с гостиницей «Украина». В связи с этим следствие не исключает, что пенсионерку убили с целью завладения её квартирой.

По данным RT, женщина проживала в квартире одна после того, как овдовела 10 лет назад, детей у неё нет. Около месяца назад она похоронила своего младшего брата.

По данным «МК», несколько раз в неделю к Ирине Шур приходила социальная работница. По её словам, пенсионерка была очень общительной и доверчивой и могла открыть дверь незнакомцам, которые предлагали услуги по ремонту квартир.

«Я неоднократно говорила, что открывать дверь посторонним людям не безопасно. Ирина Борисовна как бы соглашалась со мной. Прихожу в следующий раз и вижу: она то окна пластиковые поменяет, то какие-то резинки на ручках. Ей постоянно звонили на городской телефон из различных компаний, предлагали услуги по ремонту квартиры. Даже приходили домой с предложением услуг. Когда это происходило при мне, то я прогоняла торговцев и грозилась вызвать полицию, если ее не оставят в покое», — сказала соцработница.

Ирина Борисовна Шур работала на кафедре эстетики, истории и теории культуры больше 62 лет. Она преподавала теорию и историю музыки студентам почти всех кафедр вуза, разработала множество монографий, а также была ведущей музыкальных концертов.

На время режима самоизоляции Шур приостановила педагогическую деятельность, но собиралась вернуться к преподаванию в следующем учебном году.

Заведующая кафедрой ВГИКа Марианна Ростоцкая в беседе с RT рассказала, что коллеги Шур с трудом поверили в произошедшее.

«Я не могу с вами говорить на эту тему. Это была прекрасная женщина, у нас у всех шок. Мы пока не знаем никаких подробностей», — сказала Ростоцкая. По её словам, Шур никогда не вступала в конфликты с коллегами. Ростоцкая также сомневается в том, что преподавательницу могли убить с целью ограбления, поскольку она жила скромно.

Коллега Шур Надежда Котнова рассказала RT, что многие студенты считали её лекции одними из самых интересных в вузе.

«Она создала свою особенную методику преподавания для студентов ВГИКа, а это, поверьте, не так просто, потому что профессия кинематографиста не очень близка профессии музыканта, которым была Ирина Борисовна», — пояснила собеседница.

Один из учеников Ирины Шур рассказал RT, что все знали её как профессионального педагога и доброго человека.

«Каждый понедельник мы приходили к ней на урок, и учиться было очень приятно. Даже те, кто был далёк от музыки, начинал понимать её и любить после занятий с Ириной Борисовной, — вспоминает Артак Серовани-Оганян. — Она умела заинтересовать музыкой и была добрейшей женщиной. Вы не найдёте такого студента, который слышал от неё грубость. Она была очень позитивной».

Представители ВГИКа рассказали, что преподаватель искренне любила студентов.

«Интеллигентности, высокой образованности, принципиальности, скромности, искренности и человеческого тепла Ирины Борисовны Шур будет очень не хватать преподавателям, сотрудникам и студентам ВГИКа. Светлая память дорогому коллеге и учителю», — сообщили в вузе. О дате прощания с Ириной Шур станет известно позднее.