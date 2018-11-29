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«Постоянно в кампфе»: Гаспарян иронично посочувствовал Саакашвили после неудачи с выборами в Грузии
29 ноября 2018, 12:39 • 129 • Политика
Политолог и журналист Армен Гаспарян в своем Twitter иронично посочувствовал экс-лидеру Грузии Михаилу Саакашвили, чей сторонник проиграл выборы в стране. По мнению эксперта, после очередной неудачи Мишико «не бережет себя совсем, постоянно в кампфе» («борьбе» - нем.).
В своем Twitter Гаспарян напомнил своим читателям, что минувшей ночью в Грузии определились с результатами второго тура выборов президента. И победу в нем одержала Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта».
«Пока вы почивали, Мишико обиделся на очередную неудачу на выборах и призвал Грузию к массовому неповиновению», - сообщил политолог.
В частности, Саакашвили заявил в своем видеообращении из Нидерландов, что сам никогда не признает результатов прошедших выборов, считая их «не демократическим процессом». И действительно призвал граждан Грузии уже с сегодняшнего дня «перейти на положение массового неповиновения властям».
Эти призывы Гаспарян откровенно высмеял у себя в соцсети.
«Не бережет себя совсем, постоянно в кампфе, - отметил политолог. - А ему ведь на Украину еще возвращаться».
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