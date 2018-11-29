Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Укропатриоты восприняли керченский инцидент как сигнал к беспределу (Руслан Оста...
Порошенко обещал военным зарплату в 10 тысяч гривен в случае «наземной агрессии»...
Турция может стать посредником между Украиной и Россией по инциденту в Керченско...
Словакия опасается наплыва беженцев с Украины
Главная / Политика

«Постоянно в кампфе»: Гаспарян иронично посочувствовал Саакашвили после неудачи с выборами в Грузии

29 ноября 2018, 12:39  •  129 • Политика
Политолог и журналист Армен Гаспарян в своем Twitter иронично посочувствовал экс-лидеру Грузии Михаилу Саакашвили, чей сторонник проиграл выборы в стране. По мнению эксперта, после очередной неудачи Мишико «не бережет себя совсем, постоянно в кампфе» («борьбе» - нем.).
В своем Twitter Гаспарян напомнил своим читателям, что минувшей ночью в Грузии определились с результатами второго тура выборов президента. И победу в нем одержала Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта».
«Пока вы почивали, Мишико обиделся на очередную неудачу на выборах и призвал Грузию к массовому неповиновению», - сообщил политолог.
В частности, Саакашвили заявил в своем видеообращении из Нидерландов, что сам никогда не признает результатов прошедших выборов, считая их «не демократическим процессом». И действительно призвал граждан Грузии уже с сегодняшнего дня «перейти на положение массового неповиновения властям».
Эти призывы Гаспарян откровенно высмеял у себя в соцсети.
«Не бережет себя совсем, постоянно в кампфе, - отметил политолог. - А ему ведь на Украину еще возвращаться».
Пока вы почивали, Мишико обиделся на очередную неудачу на выборах и призвал Грузию к массовому неповиновению

Не бережет себя совсем, постоянно в кампфе. А ему ведь на Украину еще возвращаться
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 29 ноября 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

129
Источник
Похожие новости
28 ноября 2018, 23:39
Отец Марин Ле Пен оштрафован на 11 тысяч евро за поддержку традиционных ценностей
29 ноября 2018, 12:39
Путину и Трампу на встречу в Аргентине отвели столько же времени, сколько и в Финляндии
28 ноября 2018, 23:39
Притаившаяся в земле американская смерть: как Россия спасает людей после «цветных революций»

28 ноября 2018, 20:24
"План Белоусова" дал первые плоды: Часть компаний отказались от сверхдоходов в пользу инвестиций
28 ноября 2018, 17:09
Путин шуткой ответил на вопрос о России после него
29 ноября 2018, 02:54
Словакия опасается наплыва беженцев с Украины
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
29 ноября 2018, 02:54
«Литра точно залита»: Выступление «пьяного» Порошенко об инциденте в Черном море - ви...
29 ноября 2018, 02:54
«Выпустить из клетки. И переводчицу»: Задержанный командир украинского буксира озвучи...
29 ноября 2018, 09:24
Трамп задал Киеву неудобный вопрос про провокацию в Керченском проливе
29 ноября 2018, 09:09
«Полный хаос и неразбериха»: как на Украине прошёл первый день после введения военног...
29 ноября 2018, 02:54
Почему провокация Порошенко превратилась в геополитический провал
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
23 ноября 2018, 18:40
"Шесть тысяч ракет в сторону России!" Кедми приложил ФАКТАМИ! Вечер с Соловьевым от 22.11.18
26 ноября 2018, 04:54
Зачем Порошенко подставил своих моряков на прорыв под Керчью
28 ноября 2018, 10:39
В США предлагают "сдаться" до начала войны с Россией: отменить санкции, не пустить Украину в НАТО и не полагаться на ЕС
28 ноября 2018, 00:54
«Был вынужден»: Порошенко объяснил, как дозванивался Путину после провокации в Керченском проливе
28 ноября 2018, 20:24
Украинский политик на чистом русском в прямом эфире разложил по полочкам провокацию в Керченском проливе
22 ноября 2018, 19:39
Над Кремлем летали вертолеты с десантниками
29 ноября 2018, 02:54
«Литра точно залита»: Выступление «пьяного» Порошенко об инциденте в Черном море - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.