«Постоянно в кампфе»: Гаспарян иронично посочувствовал Саакашвили после неудачи с выборами в Грузии

Политолог и журналист Армен Гаспарян в своем Twitter иронично посочувствовал экс-лидеру Грузии Михаилу Саакашвили, чей сторонник проиграл выборы в стране. По мнению эксперта, после очередной неудачи Мишико «не бережет себя совсем, постоянно в кампфе» («борьбе» - нем.).

В своем Twitter Гаспарян напомнил своим читателям, что минувшей ночью в Грузии определились с результатами второго тура выборов президента. И победу в нем одержала Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта».

«Пока вы почивали, Мишико обиделся на очередную неудачу на выборах и призвал Грузию к массовому неповиновению», - сообщил политолог.

В частности, Саакашвили заявил в своем видеообращении из Нидерландов, что сам никогда не признает результатов прошедших выборов, считая их «не демократическим процессом». И действительно призвал граждан Грузии уже с сегодняшнего дня «перейти на положение массового неповиновения властям».

Эти призывы Гаспарян откровенно высмеял у себя в соцсети.

«Не бережет себя совсем, постоянно в кампфе, - отметил политолог. - А ему ведь на Украину еще возвращаться».