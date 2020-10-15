«Постоянно требуются новые подходы»: какие тактические приёмы осваивает на учениях российская армия

Мотострелки 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа впервые применили на учениях тактику мобильного эшелона. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ. В конце сентября такой способ ведения боя был успешно отработан ульяновской бригадой ВДВ на стратегическом учении «Кавказ-2020». Его суть заключается в задействовании подразделений, передвигающихся на вертолётах. Помимо мобильного эшелона, российская армия осваивает и другие новые элементы поражения противника — способ мобильного эшелонирования построения обороны, «танковую карусель», «сирийский вал», тактику «кочующих» миномётов. Эксперты отмечают, что ВС страны обладают достаточным арсеналом нестандартных манёвров на современном театре военных действий.

Военнослужащие 41-й общевойсковой армии впервые отработали два новых способа ведения боевых действий в ходе двустороннего учения мотострелковых бригад в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«В ходе учения с мотострелковыми бригадами 41-й общевойсковой армии ЦВО военнослужащие впервые апробировали новый способ ведения боя — обход узлов обороны противника с их блокированием и изоляцией действиями рейдового отряда», — говорится на сайте военного ведомства.

Второй оперативный элемент построения войск во время ведения боевых действий, который был отработан в Кемеровской области, носит название «мобильный эшелон». Он применяется для уничтожения противника и сопровождается разведывательно-ударными и рейдово-штурмовыми действиями.

«В отличие от традиционных первого и второго эшелонов, для которых изначально определён фронт и направление движения, мобильный может действовать на всех направлениях по решению командования. Основу мобильного эшелона составляют подразделения, передвигающиеся на вертолётах», — пояснили в пресс-службе ЦВО.

Как отметил в комментарии RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, основной смысл мобильного эшелона заключается в том, что подразделение вместе со средствами огневого поражения оперативно перебрасывается на нужное направление с помощью штатных вертолётов.

«Бригада, укомплектованная вертолётами, позволяет существенно повысить мобильность действий передового эшелона, высаживать воздушно-тактические десанты в тылу противника или охватывать его с фланга, захватывать важные районы, рубежи местности и тем самым существенно повышать эффективность действий войск», — пояснил Мураховский.

По его словам, похожий тактический элемент был применён сирийскими войсками под руководством российских военных советников во время операции против террористов в районе города Акербат в 2017 году.

«Динамика и напор уничтожения противника»

Ранее мобильный эшелон применялся в ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020», в котором было задействовано около 80 тыс. человек. Тактика мобильного эшелона использовалась на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) в ходе основного этапа манёвров, за которыми наблюдал президент РФ Владимир Путин.

Новый способ ведения боевых действий успешно выполнил батальон 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ (Ульяновск). На СКШУ подразделению была поставлена задача десантироваться на 12 площадок Капустина Яра и овладеть перекрёстком дорог, чтобы отсечь резервы условного противника.

Переброска «голубых беретов» осуществлялась с помощью многоцелевых вертолётов Ми-8 и тяжёлых военно-транспортных Ми-26 с внешними подвесками. Помимо личного состава, винтокрылые машины десантировали вооружённые крупнокалиберными пулемётами «Корд» бронеавтомобили-багги «Барсик» и буксируемые артиллерийские орудия.

Массовый пролёт армейской авиации на СКШУ «Кавказ-2020»

© Министерство обороны РФ

На условный театр военных действий (ТВД) десантники высаживались на тросах с высоты более 20 м. Как заявил в интервью телеканалу «Звезда» заместитель командующего ВДВ России Анатолий Концевой, применение армейской авиации позволило заметно увеличить боевой потенциал «голубых беретов».

«Мы говорим, что оперативные возможности (десантников. — RT) возрастают в 5—10 раз по отношению к предыдущему состоянию. Конечно же, мы повышаем мобильность действий и боевую мощь наших подразделений», — подчеркнул Концевой.

12 октября, подводя итоги «Кавказа-2020», министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что эксперимент по формированию и порядку боевого применения соединений нового типа в составе мобильного эшелона был признан успешным.

«Совместные действия отдельной десантно-штурмовой бригады и бригады армейской авиации значительно повысили динамику и напор уничтожения противника», — заявил Шойгу, выступая в Национальном центре управления обороной РФ.

О необходимости широкого применения армейской авиации в составе подразделений «голубых беретов» в ноябре 2019 года объявил заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников.

«В перспективе наземный компонент (ВДВ. — RT) будет усилен формированиями, в состав которых войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны, обладающие интегрированными возможностями по нанесению противнику поражения», — сообщил Вязников, выступая перед военными атташе зарубежных государств.

«Стрельба нон-стоп»

Помимо мобильного эшелона, в последние годы российская армия внедрила ряд других экспериментальных методов ведения боевых действий. Один из них — способ мобильного эшелонирования построения обороны. Впервые он был апробирован на полигоне Бурдуны (Бурятия) мотострелками Восточного военного округа (ВВО) в начале декабря 2019 года.

От классической обороны новый метод отличается прежде всего широким применением разведывательных дозоров для обнаружения направлений действий группировок противника.

«Помимо этого, создаётся эшелон резервов, который включает в свой состав общевойсковой резерв и подразделения второго эшелона, располагающегося в назначенных районах и занимающего при необходимости оборону на направлении возможного прорыва подразделений условного противника», — отмечается в материалах пресс-службы ВВО.

Российские военнослужащие

© Министерство обороны РФ

Ноу-хау российских артиллеристов является тактика «кочующих» миномётов, предназначенная для действий в обороне. Она заключается в том, что расчёты орудий располагаются отдельно, а не в составе взводов, и постоянно меняют огневые позиции. Подобный метод боевых действий позволяет вводить неприятеля в заблуждение относительно количества применяемых против него сил.

В совершенствовании способов поражения противника не отстают и российские танкисты. Экипажи гусеничных машин регулярно оттачивают так называемую танковую карусель. Смысл этой тактики заключается в беспрерывном ведении огня по противнику как с места, так и в движении.

«Особенностью выполнения стрельб методом «танковой карусели» является попарная, поочерёдная стрельба танков. Это позволяет накрыть условного противника непрерывным огнём и компенсировать время перезарядки», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Высокая эффективность «танковой карусели» достигается за счёт автоматов заряжания, которыми оснащаются отечественные машины. Данные устройства существенно повышают скорострельность танкового подразделения, создавая необходимую плотность огня. Как пояснил ранее РИА Новости командир одной из танковых рот ВС РФ капитан Роман Щёголев, экипажи машин могут вести «стрельбу нон-стоп».

«Он (приём «танковой карусели». — RT) позволяет вести огонь в течение неограниченного времени. Машин может быть три, шесть, девять или больше. Они непрерывно ездят по кругу — одна бьёт, другая отходит в тыл и перезаряжается, третья готовится выйти на позицию и так далее», — рассказал Щёголев.

Ещё один приём, который успешно освоили российские танкисты, получил название «сирийский вал». Суть тактики заключается в том, что танки на дистанции от 20 до 100 м ведут огонь по стационарным объектам через проёмы в земляном или песчаном бруствере. Амбразура для выстрела выбирается случайным образом.

Такой способ ведения боевых действий не позволяет противнику отследить передвижение гусеничных машин и оценить их реальное количество. Например, если вал создаётся из песка, то неприятель лишается возможности применять лазерные и инфракрасные комплексы.

Высадка десантников на тросах на полигоне Капустин Яр

© Министерство обороны РФ

Как отметил Виктор Мураховский, российская армия ориентирована на широкое применение нестандартных тактических приёмов. По мнению эксперта, их количества достаточно, чтобы командир армейского формирования мог выбрать вариант, наиболее адекватный текущей обстановке на ТВД.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что мобильный эшелон и другие новые способы ведения боевых действий позволяют российской армии в полной мере реализовывать потенциал военной техники и улучшать взаимодействие между подразделениями разных видов ВС.