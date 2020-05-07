«Постоянно повышает ставки»: готов ли Трамп применить вооружённые силы против Ирана

Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, запрещающую ему применять военную силу против Ирана без санкции конгресса. Об этом говорится в послании президента США сенату. Американский лидер назвал документ опасным для национальных интересов страны. Резолюция стала ответом конгрессменов на убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими войсками. Данный инцидент привёл к серьёзному обострению отношений между Вашингтоном и Тегераном. Как отмечают эксперты, резкая антииранская политика Трампа не принесла ему политических дивидендов и лишь осложнила положение американских военнослужащих в регионе.

Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса S.J. Res. 68, которая бессрочно запрещает главе государства применять Вооружённые силы против Ирана без объявления войны или «определённого разрешения». Об этом президент США заявил в послании сенату, текст которого размещён на сайте Белого дома. Американский лидер считает, что документ противоречит конституции и национальным интересам страны.

«Бессрочный запрет (на использование армии против Ирана. — RT) является нецелесообразным и опасным. Он приведёт к ослаблению президентской власти, что нарушает статью 2 конституции США, а также поставит под угрозу жизни американских граждан и отважных военнослужащих», — отметил Трамп.

По словам американского лидера, резолюция направлена на предотвращение эскалации военных действий между Вашингтоном и Тегераном. Однако за последние четыре месяца, вопреки многочисленным негативным прогнозам, ситуация в отношения с исламской республикой не ухудшилась, в том числе благодаря успешной политике Белого дома, утверждает Трамп.

«Моя администрация в рамках предусмотренных законом полномочий принимает решительные меры, чтобы защитить нашу страну. Я не стану одобрять резолюцию, которая помешает мне защищать американских граждан и военнослужащих, а также отстаивать интересы нашей страны», — подчеркнул в своём послании Трамп.

«Продемонстрировать твёрдость Америки»

Резолюция, которую отверг Трамп, была принята конгрессом в ответ на ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани в ночь на 3 января 2020 года вблизи аэропорта Багдада. Для убийства высокопоставленного офицера Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) американские военные использовали беспилотник. Операция была проведена без санкции конгресса.

Инициатива запретительной резолюции исходила от демократов, контролирующих нижнюю палату конгресса США, но нашла поддержку и в республиканском лагере, занимающим доминирующее положение в сенате. В результате документ прошёл через обе палаты и 5 мая был представлен на рассмотрение президенту.

По мнению сторонников резолюции ликвидация Сулеймани ухудшила безопасность американцев в Ираке. В связи с этим конгрессмены настаивают на том, чтобы любые военные акции против Ирана президент США обязательно согласовывал с конгрессом.

Трамп придерживается иного взгляда. В своём послании верхней палате он заявил, что операция по устранению генерала КСИР была необходима, чтобы удержать Тегеран от нападений на дипломатические и военные объекты США в регионе.

Трамп напомнил, что в ночь на 8 января 2020 года в качестве ответной меры на ликвидацию Сулеймани Иран выпустил более десятка ракет по базам ВС Соединённых Штатов и коалиционных сил в Ираке. Однако в результате этой масштабной атаки, как подчеркнул президент США, никто не погиб. В последующем ситуация с безопасностью нормализовалась, сообщил Трамп в послании сенату.

Между тем опрошенные RT эксперты отметили, что одним из трагических последствий роста напряжённости между США и исламской республикой стала гибель пассажиров украинского лайнера Boeing-737. Катастрофа произошла 8 января к северу от аэропорта Тегерана. Как заявили иранские власти, самолёт был сбит средствами ПВО КСИР, ожидавшими нападения со стороны американских войск. Расчёт зенитного ракетного комплекса ошибочно принял самолёт за крылатую ракету.

Последствия ракетного удара по американской базе Аль-Асад в Ираке

AFP

© Ayman Henna

В беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк подчеркнул, что говорить о каком-либо снижении остроты американо-иранских противоречий не приходится. Кроме того, как полагает эксперт, в своём послании Трамп лукавит, утверждая, что вопрос безопасности Вооружённых сил США в регионе успешно решается.

«Ликвидацией генерала Сулеймани Трамп рассчитывал продемонстрировать твёрдость Америки, её готовность противостоять своим врагам. Однако последствия этой операции не привели к положительным итогам для США», — констатировал Батюк.

После ракетного обстрела 7 января удары по американским военным объектам в Ираке не прекратились. В частности, несколько раз атаке подвергалась база ВС США Эт-Таджи, расположенная в 30 км к северу от Багдада. 11 марта жертвами очередного нападения стали двое американских военнослужащих. На территорию объекта упали 18 ракет.

Ответственность за обстрел Эт-Таджи Трамп возложил на Тегеран, не подкрепив своё обвинение конкретными доказательствами. В частности, президент США сказал, что удар по базе нанесла некая «повстанческая группировка, но, скорее всего, её мог поддерживать Иран». МИД исламской республики опроверг слова главы Белого дома о причастности к ударам.

1 апреля, не вдаваясь в подробности, президент США сообщил, что исламская республика и союзные ей силы в Ираке якобы готовят новое нападение. Также он заявил, что Тегеран заплатит «большую цену» за подобные инциденты.

«Приближает регион к войне»

В конце апреля Трамп выступил с новыми угрозами в адрес Ирана. Президент США отдал распоряжение Военно-морским силам страны открывать огонь по иранским патрульным катерам, «создающим препятствия американским судам на море». Поводом к такой резкой реакции послужили опасные с точки зрения командования Пятого флота манёвры кораблей КСИР в Персидском заливе.

В Иране зеркально отреагировали на угрозы Трампа. Руководитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами рассказал, что флот исламской республики получил санкцию на поражение американских ВМС, если они представляют опасность для военных и гражданских судов.

Ещё одной точкой напряжённости в американо-иранских отношениях стал запуск Тегераном первого военного спутника «Нур-1», состоявшийся 22 апреля. Вашингтон негативно отреагировал на данное событие.

Так, госсекретарь Майк Помпео заявил, что вывод на орбиту космического аппарата может свидетельствовать о наличии в арсенале Тегерана технологий, позволяющих производить межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). На этом основании глава Госдепа сделал вывод, что власти Ирана якобы лгали, утверждая, что их космическая программа носит мирный характер.

В комментарии RT востоковед Каринэ Геворгян отметила, что Вашингтон постоянно ищет новые поводы, которые позволяют продолжать, а при необходимости — усиливать военно-политическое и экономическое давление на Тегеран.

Она напомнила, что ранее США пытались использовать в своих целях ситуацию с якобы несоблюдением Ираном условий ядерной сделки. Сегодня на повестку дня американо-иранских отношений Белый дом выносит угрозы американским военнослужащим в Ираке и космическую программу исламской республики, которая, по мнению Вашингтона, должна быть прекращена.

Похороны генерала Сулеймани

Reuters

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«Трамп постоянно повышает ставки в отношениях с Ираном, провоцируя исламскую республику. Своей антииранской риторикой он явно подыгрывает Израилю. Также на образе врага в лице Тегерана Трамп пытается демонстрировать силу, однако такое поведение приближает регион к войне и не встречает, насколько я понимаю, горячую поддержку электората», — рассуждает Геворгян.

Как полагает Владимир Батюк, ради переизбрания на выборах, которые пройдут 3 ноября 2020 года, Трамп готов пойти на крайний шаг в отношениях с Тегераном, «развязав небольшую войну». Однако такой агрессивный подход встречает мощное сопротивление среди демократов и части республиканцев.