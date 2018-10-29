Постой, паровоз!

• 121 • Карикатуры

Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, особое внимание уделялось поставкам энергоресурсов и, в частности, проекту "Турецкий поток". О заинтересованности в проекте ранее заявляли и в других европейских странах.

© Виталий Подвицкий