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Постой, паровоз!
29 октября 2018, 17:39 • 121 • Карикатуры
Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, особое внимание уделялось поставкам энергоресурсов и, в частности, проекту "Турецкий поток". О заинтересованности в проекте ранее заявляли и в других европейских странах.
© Виталий Подвицкий
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