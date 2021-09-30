Postimees: проблемы Эстонии не решить уничтожением русских школ

«Пора набраться смелости и признать: русская школа – не угроза государству»

На прошлой неделе парламент Эстонии обсуждал вопрос «особой государственной важности», а именно – обучение эстонскому языку в русских школах. При этом было отмечено, что русские дети слабо знают государственный язык, следовательно, обучать всех детей необходимо в школах эстонских.

По мнению же депутата парламента от Центристской партии Андрея Коробейника, не русская школа и русскоязычное образование являются препятствием для изучения эстонского языка, а отсутствие продуманной системы обучения и недостаточное количество квалифицированных преподавателей.

«В гимназиях с русским языком обучения уже много лет преподавание ведётся по системе 60 на 40. То есть, 60% (!) предметов преподаётся на эстонском. В результате русские школы отстают по результатам госэкзаменов. Хочется спросить, каких результатов мы ждём, когда учителя вынуждены преподавать свой предмет русскоязычным детям на ломаном эстонском. И какое решение предлагает государство? Очень оригинально: вместо 60% предметов изучать на эстонском все 100%»,

– цитирует выступление Коробейника эстонская газета Postimees («Почтальон»).

Депутат уверен, что уничтожение русской школы не сможет решить проблему, потому что у государства должна быть цель – обучить русских детей эстонскому языку, а не расколоть общество.

Издание отмечает тот факт, что для изучения любого языка необходимо учить сам язык, а не учить на нём физику, химию и прочие школьные предметы.

Министр образования Эстонии сегодня уверяет, что большинство русскоязычных родителей стремятся отдать своих детей в эстонскую школу. Однако Postimees опровергает подобные заявления, напоминая, что таких родителей 17%, согласно опубликованным в мае текущего года результатам социологического исследования. Безусловно, 17% – это не мало, однако говорить о большинстве пока не приходится. Большинство же родителей как раз хотят, чтобы их дети обучались на родном языке, однако их почему-то не хотят слышать, хотя Эстония называет себя демократической страной.

«У нас же демократическая страна. Мы готовы защищать все меньшинства. Почему тогда нас не интересует точка зрения русскоязычных жителей? Они составляют четверть населения страны, сегодня у них есть законное право решать вопросы, связанные с языком обучения. Это будет справедливо»,

– уверен Андрей Коробейник.

Однако парламент вновь и вновь обсуждает один и тот же вопрос – ликвидацию русскоязычного образования, ссылаясь на некую «готовность общества», при этом совершенно игнорируя результаты социологических опросов населения. Депутат отметил ещё одну особенность эстонского общества: те, кто больше всего ратует за ликвидацию русскоязычного образования, категорически против того, чтобы русские дети учились в одном классе с эстонскими.

«Сегодня, наконец, пора набраться смелости и признать, что русская школа – это не угроза эстонскому государству. Напротив, русская школа – это конкурентное преимущество Эстонии»,

– обратился депутат к парламенту.

Услышат ли его?