Postimees: Политики Эстонии вспомнили про русских избирателей

Накануне выборов националисты смягчаются

«На предстоящих муниципальных выборах Партии центристов и консервативной партии националистов EKRE, по некоторым данным, придётся делить один электорат – русскоязычный, причём его наиболее консервативную часть. К каким итогам это приведёт?»,

– задаётся вопросом эстонская газета Postimees («Почтальон»), опубликовавшая интервью двух политиков – Михаила Кылварта (Партия центристов) и Марта Хельме (EKRE).

И если Партия центристов всегда была ориентирована на русскоязычный электорат, обещая сохранить, в частности, русскоязычное образование, то националисты EKRE давно прославились неоднозначными высказываниями. Тот же Март Хельме всего четыре года назад предлагал лишить жителей Эстонии с серыми паспортами права принимать участие в местных выборах, напоминает издание.

«Да, было дело. Теперь времена изменились. Национальные страхи, возникшие на почве «бронзовых ночей», больше не играют такой роли в нашем обществе»,

– признаёт Хельме и добавляет, что не считает нужным ограничивать русский язык в общественной жизни Эстонии.

«Мы же с вами говорим сейчас по-русски! Думаю, что никаких ограничений не будет. У нас действительно есть параллельное общество, которое нельзя игнорировать. Было бы мудро попытаться достучаться до каждого человека. Я не делаю никакого секрета из того, что у нас разные подходы в разных областях жизни. 9 мая никогда не будет праздником для эстонцев, так же как 24 февраля не для всех русских является праздником. Разность этих подходов никуда не исчезнет ещё некоторое время. Национальный вопрос существует, но не стоит на нём играть»,

– цитирует его Postimees.

Единственное, на чём продолжает настаивать Март Хельме и его партия – все граждане Эстонии должны выучить эстонский язык, однако заставить насильно это сделать невозможно, значит, требуется специальная программа, начинать работать по которой следует с детских садов, а не со школ.

Выучить эстонский – это единственное требование EKRE, уверяет заместитель главы партии. Он не сомневается в том, что те русские, которые давно живут в Эстонии, уже свыклись с этой мыслью, и их дети понимают, что знание государственного языка даёт какие-то преимущества. При этом никто не требует, чтобы русские отказывались от своих корней и своей культуры, подчеркнул Хельме, который всего несколько лет назад уверял – никаких перспектив на интеграцию русских в эстонское общество нет, а дети русских, рождённые в Эстонии, относятся с враждебностью к государству, как и предыдущие поколения.

«Единственный путь для местных русских – ассимиляция, говорили вы: есть только два выбора – либо за реку Нарову, либо ассимиляция. И это не просто риторика! Если же вы поменяли свою идеологическую направленность, было бы правильно это чётко произнести: политика меняется, концепции тоже, и теперь мы видим это по-другому»,

– критикует Хельме русскоязычный эстонец – мэр Таллина Михаил Кылварт.

Похоже, что перед муниципальными выборами Партия центристов и EKRE будут бороться за звание самой пророссийской партии, чтобы заполучить голоса русских избирателей.