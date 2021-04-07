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Postimees: кого поддержат на выборах русские Эстонии?

07 апреля 2021, 02:15  •  25 • В мире
Политики Эстонии обеспокоены – русские на выборах могут поддержать радикалов EKRE
«Предстоящий переход образования на эстонский язык обучения, который, похоже, уже согласован правительством, несёт русскоязычным людям большую неопределённость. В то же время очень большая часть русскоязычной общины разочарована в партиях и политиках, которые до сих пор представляли её интересы. А элита эстонского общества всё ещё не способна и не желает учитывать интересы русскоязычной общины»,
– сообщает старейшая эстонская общественно-политическая ежедневная газета Postimees («Почтальон»), выходящая на двух языках – эстонском и русском.
Издание предупреждает: для всего эстонского общества крайне нежелательно, если русскоязычное население вдруг найдёт себе новых защитников в лице национал-консервативной партии EKRE, которая рвётся к власти.
Особенно актуальной эта проблема становится накануне приближающихся муниципальных выборов: эстонцев очень волнует вопрос, за кого на этот раз проголосуют русские, особенно остро этот вопрос стоит в столице. Однако на этом всё внимание эстонской политической элиты к русской общине и ограничивается.
О том, как на самом деле обстоят дела у русскоязычных жителей Эстонии, в прессе практически не обсуждается. Даже такой больной вопрос как ликвидация русскоязычного образования эстонцы предпочитают обсуждать с эстонцами, а не с русскими, что было бы логично, пишет Postimees.
По мнению издания, игнорирование русской общины является огромной ошибкой, особенно во время сегодняшнего кризиса, когда под ударом оказалось всё население и не только Эстонии, однако всегда кто-то страдает больше, кто-то – меньше. Как оказалось, во время кризиса, связанного с пандемией коронавируса, больше всего в Эстонии пострадало русскоязычное население. Согласно данным Департамента статистики, уровень безработицы среди русскоязычных намного выше, чем среди эстонцев. А самый высокий уровень безработицы – среди русскоязычных женщин.
«Этническое неравенство существовало ещё до кризиса. Многие годы подчёркивалось, что русскоязычным обеспечены равные с эстонцами возможности – если бы они только выучили эстонский язык и получили гражданство. На самом деле это, конечно, не так. Их шансы достичь высокой должности или получить высокооплачиваемую работу оказываются скромнее, чем у эстонцев»,
– пишет автор статьи, член Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд.
Он напоминает, что в правительстве нет ни одного представителя русской общины Эстонии, как не было его и в прошлом правительстве, никто из русскоязычных эстонцев никогда не стоял во главе какой-либо постоянной парламентской комиссии. Только в Центристской партии существует возможность продвижения русскоязычных политиков по карьерной лестнице, но только в муниципальной политике – в большую политику им ход закрыт.
Русским представителям Центристской партии открыто советуют заниматься «улицами, трубами и автобусами, до государственной политики вам не должно быть никакого дела».
А недавние споры вокруг референдума о браке вызывают недоумение и вопросы: почему для политиков важнее защита прав ЛГТБ, чем проблема жителей страны без гражданства, это ведь сохраняется до сей поры.
«Нужно понимать, что десятки и десятки тысяч людей крайне разочарованы и считают, что их интересы в политике Эстонии абсолютно никто не представляет. И действительно, в эстонской политике никто, кроме социал-демократов и EKRE, не обращал внимания на происходящее в русскоязычной общине. EKRE активно начала отправлять очень действенные месседжи русскоязычным избирателям и уже добилась в этом успеха – всё большее количество русскоязычных поддерживает радикалов»,
– предупреждает Раймонд Кальюлайд, подчёркивая, что это не обещает ничего хорошего ни Эстонии, ни самим русскоязычным.
Автор советует правительству срочно начинать что-то делать. Прежде всего, сократить безработицу в Северо-Восточной Эстонии, где проживает большинство русскоязычных жителей страны. А затем обязательно дать понять русскоязычной общине, что они являются равноправными и ценными членами эстонского общества. Однако не только дать понять, но и относиться соответственно. А это возможно только при условии предоставления гражданства всем лицам, проживающим в Эстонии с 1991 года.
Здравое решение, вот только автор всё же не готов окончательно признать русских равными во всех правах с эстонцами. Поэтому предлагает гражданство предоставить, но лишь на определённый срок и назвать это «Окна гражданства».
Что потом – лишать гражданства по окончании срока или продлевать, Раймонд Кальюлайд не уточняет. Похоже, что эстонские партии больше волнуют всё же не проблемы русских в Эстонии, а то, что они могут поддержать радикалов EKRE, которые с их помощью придут к власти. А, значит, перед выборами можно обещать всё, даже временное гражданство тем, у кого его нет.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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