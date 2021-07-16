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Postimees: эстонские консерваторы против русского языка и гражданства для детей россиян

16 июля 2021, 13:20  •  17 • В мире
При этом EKRE не прочь получить голоса русских жителей Эстонии
EKRE (Консервативная народная партия Эстонии) влепила русскоязычным очередную звонкую пощёчину, сообщает эстонская общественно-политическая ежедневная газета «Postimees».
«На этот раз кандидат от партии на пост президента Хенн Пыллуаас высказался против того, чтобы цифровая справка Европейского союза о вакцинации была и на русском языке. Это тот самый Пыллуаас, который требует от России вернуть Эстонии Печоры и Занаровье, призвал лишать гражданства всех «нелояльных» натурализованных граждан и выслать из страны живущих здесь граждан РФ»,
– пишет председатель русскоязычного объединения Социал-демократической партии Кирилл Клаус.
«Интересно, с какого времени Российская Федерация является членом Евросоюза, а русский язык – официальным языком ЕС? Или это инициатива нашего правительства по игнорированию Закона о языке?»
– написал в социальной сети Пыллуаас, узнав, что справка о вакцинации переведена на русский.
«Да какая разница, является русский официальным языком Евросоюза или нет?! Сколько можно относиться к нам и к нашему языку как к чему-то второсортному? Неужели EKRE так сложно свыкнуться с мыслью, что мы — полноценные жители Эстонии, что это наш общий дом и что нас здесь как минимум треть. И что мы имеем право получать важную для себя информацию на своем родном языке. Да и что в этом плохого?»
– возмущается Клаус.
Он называет EKRE «сборищем горлопанов» и прогнозирует, что скоро люди отвернутся от этой политической силы – по его мнению, популистской и русофобской. И сожалеет, что до широкой общественности не доходит большинство выступлений EKRE по русским вопросам, иначе бы рейтинг партии опустился среди неэстонцев до нуля.
В качестве примера автор Postimees приводит обсуждение инициативы о смягчении требований закона о гражданстве, в результате чего гражданами смогли бы стать полторы тысячи родившихся в Эстонии детей в возрасте до 18 лет, родители которых являются гражданами России.
«Сейчас у этих ребят такого права нет. И что же заявили депутаты из EKRE, активно заигрывающие перед выборами с русскоязычными? Оказывается, политику гражданства нужно не смягчать, а, наоборот, еще больше ужесточить. Март Хельме договорился даже до того, что предоставление гражданства Эстонии этим детям представляет собой угрозу национальной безопасности, а заодно снова напомнил, что "Ивангород оккупирован Россией"»,
– разоблачает EKRE Кирилл Клаус.
Соб. корр. ФСК

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