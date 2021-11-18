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Поставьте свечку: генерал-лейтенант Москаль заявил об угрозе взрыва энергоблоков АЭС Украины
18 ноября 2021, 10:30 • 155 • В мире
Генерал-лейтенант МВД в отставке Геннадий Москаль оценил угрозу взрыва на украинских АЭС как вполне реальную. Причины банальны.
Геннадий Москаль, генерал-лейтенант МВД Украины в отставке, поделился своими мыслями по поводу действующих в стране АЭС. Режим эксплуатации вызывает у него опасения, о которых он и заявил в интервью Четвёртому каналу.
- пояснил Москаль.
Напоминаем, что на данный момент в Украине работает четыре АЭС, общее количество энергоблоков - 15. Все они работают с большой нагрузкой и требуют ремонта. Так, в октябре-ноябре 2021 года на ремонт вставало четыре энергоблока. Причём ремонтные работы на остановленных велись с большим опережением графика. Например, энергоблок № 1 Южно-Украинской АЭС ремонтировали 94 дня вместо запланированных 209. Эксперты выразили опасения, всё ли проводилось в рамках регламента безопасности.
Из-за сложной ситуации с запасом газа и угля АЭС Украины, по оценкам специалистов, будут работать зимой более чем на 90% своей мощности. Практически все станции построены 30 лет назад, и оборудование требует реконструкции.
Еще большее опасение вызывает у экспертов решение использовать начиная с 2021 года топливо, поставляемое компанией Westinghouse, США. Всё АЭС строились с расчётом на топливо, производимое в СССР, а позже - в России. Это чисто технически может вызвать ряд аварий на энергоблоках, о чём украинскую сторону "Росатом" предупреждал. В МИД России заключённое с американской компанией соглашение назвали примером "неприемлемой спешки и игнорирования соображений ядерной безопасности", сообщает РИА Новости.
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