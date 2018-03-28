«Поставляли оружие всем, кто готов платить»: Киев допустил наличие в ракетах КНДР украинских элементов

Украина призналась, что двигатели на межконтинентальных баллистических ракетах КНДР могли содержать элементы, произведённые на украинском предприятии «Южмаш». Об этом заявил эксперт группы ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрий Кику. Эксперты полагают, что «Южмаш» мог продавать компоненты для ракет на чёрном рынке. При этом они сомневаются, что Киеву могут грозить санкции из-за поддержки ракетно-ядерной программы Пхеньяна, как того требует резолюция СБ ООН.

Украина подтвердила, что двигатели на межконтинентальных баллистических ракетах КНДР могли содержать элементы, производившиеся на украинском предприятии «Южмаш». Об этом заявил эксперт группы ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрий Кику.

Он напомнил, что соответствующей запрос Украине был направлен после публикации в СМИ информации о возможном наличии элементов украинского производства у двигателей северокорейских МБР.

«В ответ на запрос группы экспертов Украина подтвердила, что, скорее всего, северокорейские двигатели данных ракет содержат украинские элементы», — сказал Кику.

«Южмашу» было выгодно продать компоненты ракет, пусть и нелегально, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

«Надо понимать, что заводов по производству тяжёлых ракет всего два. Один из них, основной, как раз находится на Украине. Контроль за украинскими технологиями очень плохой. Там можно не то что продать, даже своровать всё, что угодно, даже ракету. И потом, экономический интерес Украины, которая, в конце концов, угробила весь «Южмаш», понятен. Здесь к гадалке не ходи — было ясно, откуда ушла технология. И я так думаю, что не только технология, но и целые компоненты ракет и двигателей. Экономически «Южмаш» был заинтересован в том, чтобы легально, нелегально или полулегально эти компоненты продать», — сказал он в беседе с RT.

«Проукраинская позиция США помешает санкциям»

При этом политолог усомнился в том, что Украина может попасть под санкции Совбеза ООН из-за содействия северокорейской ракетно-ядерной программе.

«Любые санкции накладываются большинством Совбеза, а проукраинская позиция США, да и ряда других государств, гарантирует, что такие санкции не будут приняты», — добавил Подберёзкин.

О маловероятных последствиях для Украины в связи с поставкой элементов для ракет КНДР говорит и военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Безусловно, это было бы поводом для очень серьёзных санкций, будь на Украине (бывший президент страны Виктор. — RT) Янукович. Но после «майдана» все грехи с Украины автоматически списывались, и никому даже не придёт в голову подвергать её какой-нибудь обструкции и какими-либо санкциями, потому что она теперь союзник НАТО, тявкающая шестёрка у сапога США. А кто же будет бить свою любимую собачку?» — отметил он.

По словам специалиста, Украина на протяжении долгого времени занимается нелегальной торговлей оружия.

«Украина все 27 лет после распада СССР являлась крупнейшим в мире серым торговцем оружия, которое она поставляла всем, кто только готов был платить деньги в обход санкций. Она постоянно работала с КНДР, куда уезжали украинские специалисты тайно и, соответственно, куда и шли запчасти с того же самого «Южмаша» — резюмировал Шурыгин.

Напомним, согласно резолюции Совбеза ООН, Пхеньяну запрещено разрабатывать не только ядерное оружие, но и средства его доставки. Стране, оказавшей поддержку северокорейской ракетно-ядерной программе, могут грозить санкции ООН.

Украинский след

Ранее в ООН сообщили, что с большой долей вероятности двигатель новых баллистических ракет КНДР был создан с применением компонентов двигателя РД-250 производства украинского ПО «Южмаш».

Однако в Киеве уверяли в своей непричастности к поставкам ракетных двигателей Пхеньяну — якобы в руки северокорейских инженеров украинские компоненты попали уже с российской территории, куда вывозились ранее.

Напомним, РД-250 относится к семейству двигателей, использующих высококипящие компоненты ракетного топлива, их разработка была начата в 1955 году. В 1960-х годах серийное производство двигателя было запущено на ПО «Южмаш». Следует отметить, что, хотя на момент 2017 года РД-250 уже не использовался в крупных проектах, тем не менее новейшие модификации двигателя оставались на производстве.

Впервые о том, что украинские технологии двигателестроения могли быть задействованы при создании межконтинентальной баллистической ракеты, сообщило издание The New York Times летом 2017 года.

С опровержением данной информации выступило само предприятие «Южмаш».

«Южмаш» никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости «Южмашем» не выпускались и не выпускаются», — говорилось на сайте конструкторского бюро.

В МИД РФ же считают, что заявления украинской стороны о непричастности к поставкам ракетных двигателей в КНДР не соответствуют действительности.

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, информация о попытках северокорейцев получить доступ к секретным технологиям с Украины содержится в докладе ООН от 2013 года.