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Поставлено условие: В МИД России пообещали дать безвиз и возобновить полеты при одном "но" - СМИ

10 июля 2019, 12:09  •  275 • Политика
СМИ узнали, при каком единственном "но" Россия готова дать Грузии безвиз и возобновить регулярные полёты. Поставленное условие сформулировали в МИД РФ.
Российские власти готовы не только возобновить полёты в Грузию, но и пойти ещё дальше в укреплении российско-грузинских отношений - например, обсудить перспективы безвизового режима для грузинских граждан, уверяют в российском МИД.
Источник газеты "Коммерсантъ" в российском дипломатическом ведомстве озвучил единственное "но", которое препятствует этим шагам.
"Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить", - говорится в комментарии.
Напомним, прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено начиная с 8 июля. Причиной для такого шага Москвы стали русофобские выступления в Тбилиси и регионах республики. Из-за всплеска русофобии и нескольких нападений российские туристы отменили до 80% броней на черноморских курортах Грузии, по всей стране этот показатель превысил 60%.

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