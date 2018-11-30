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Поставленные Россией системы ПВО сбили самолет Израиля и спасли Сирию от атаки - СМИ

30 ноября 2018, 01:39  •  110 • В мире
Сирийская ПВО в ходе отражения ракетной атаки на юге страны сбила четыре ракеты. По предварительным данным, также был сбит и израильский военный самолет. Об этом сообщил источник в органах безопасности САР.
ПВО Сирии сбила 4 ракеты, выпущенные со стороны Израиля. По информации САНА, также был сбит над селением Эль-Кисва военный самолет израильских ВВС.
Как сообщил источник в органах безопасности САР, ПФО отражали ракетную атаку Израиля, передает «РИА Новости».
Как сообщало ранее гостелевидение Сирии, ПВО Сирии отразила ракетный налет на юге страны. По сообщениям СМИ, ракетная атака продолжается.
«Наши средства противовоздушной обороны открыли огонь по вражеским целям и сбили несколько из них над южной окраиной столицы», - рассказал журналистам военный источник, передает САНА.
Напомним, что ранее Россия поставила Сирии С300 после того, как Израиль сбил российский самолет в небе над САР.
Последний удар по предместью Эль-Кисва был нанесен израильскими самолетами в апреле, тогда сирийские ПВО поразили 13 ракет.

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