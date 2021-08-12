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Поставлена задача расшатать обстановку вокруг Крыма

12 августа 2021, 12:35  •  187 • Война
Готовится серия провокаций против России
Постоянный представитель Республики Крым при Президенте РФ, вице-премьер-министр крымского правительства Георгий Мурадов заявил о подготовке Киевом серии провокаций в отношении России. Цель – повысить напряжённость в регионе Чёрного моря.
«Провокации против России – обязательная составная часть этого антироссийского проекта. В ходе международного саммита так называемой «платформы по деоккупации Крыма» будет разработан целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе»,
– предупредил Мурадов.
Он отметил, что организаторы мероприятия по заданию США и НАТО намерены на долгосрочной основе подрывать обстановку вокруг полуострова, и Москве нужно к этому готовиться.
«Эта платформа создается, чтобы действовать, а не обсуждать теоретические вопросы, и мы должны быть к этому готовы»,
– подчеркнул постпред по Крыму.
Главные направления вероятных провокаций подсказаны темами предстоящего саммита: «о непризнании попытки аннексии Крыма», «о милитаризации Азово-Черноморского региона», «о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие» и «о восстановлении прав крымскотатарского народа».
Киевские власти и их иностранные партнёры по «крымской платформе» будут добиваться расширения антироссийских санкций, увеличения роли НАТО в делах Черноморского региона, провоцировать Россию на применение силы. Помимо этого, Украина и её западные кураторы продолжат эксплуатировать миф о «репрессиях» российской власти в отношении крымских татар.
Воинствующую враждебность к «москалям» киевский режим культивирует с момента государственного переворота 2014 года и за семь лет предпринял немало антироссийских «операций». Так, в 2014-2015 годах украинские власти отрезали Крым от пресной воды и электричества, в 2018-м – захватили крымский рыболовецкий сейнер «Норд» в Азовском море, пытаясь в одностороннем порядке провести военные корабли через Керченский пролив. Кроме того, украинские силовые ведомства регулярно забрасывают на полуостров диверсантов, бряцают оружием на учениях у его границ, поддерживают экстремистские группы внутри Крыма.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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