Поставки в США и Европу: Die Welt раскрыло, как русские умело воспользовались санкциями

Die Welt выпустило материал о том, как Россия смогла "сыграть" на санкциях. По данным немецких журналистов, на фоне экономических мер Москва смогла нарастить экспорт сырой нефти. Такого эффекта удалось добиться из-за того, что санкции наложили не только на Россию, но и на Иран и Венесуэлу.

При этом СМИ ссылается на информацию Агентства энергетической информации при министерстве энергетики Соединенных Шатов. По официальным данным, только в октябре 2019 года Россия заняла второе место по поставкам нефтепродуктов в Штаты. На первом оказалась Канада. Москва уверенно обошла Мексику, которая обычно занимала вторую строчку. А в ноябре Москва поставила рекорд - 19,2 миллиона баррелей, передает РИА Новости.

Интересно, что российские поставки сырой нефти выросли и в США, и в Европу. Экспорт за 11 месяцев 2019 года увеличился на 3,8 процента.