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Поставки в США и Европу: Die Welt раскрыло, как русские умело воспользовались санкциями

11 февраля 2020, 14:54  •  95 • В мире
Издание Die Welt рассказало, как Россия выиграла от санкций США. По мнению журналистов, наша страна сумела воспользоваться экономическими мерами и даже извлечь из них выгоду. Немецкое издание напомнило, что Штаты вводили санкции против многих стран, в том числе Ирана и Венесуэлы. Это способствовало увеличению поставок сырой нефти из России и в США, и в Европу.
Die Welt выпустило материал о том, как Россия смогла "сыграть" на санкциях. По данным немецких журналистов, на фоне экономических мер Москва смогла нарастить экспорт сырой нефти. Такого эффекта удалось добиться из-за того, что санкции наложили не только на Россию, но и на Иран и Венесуэлу.
При этом СМИ ссылается на информацию Агентства энергетической информации при министерстве энергетики Соединенных Шатов. По официальным данным, только в октябре 2019 года Россия заняла второе место по поставкам нефтепродуктов в Штаты. На первом оказалась Канада. Москва уверенно обошла Мексику, которая обычно занимала вторую строчку. А в ноябре Москва поставила рекорд - 19,2 миллиона баррелей, передает РИА Новости.
Интересно, что российские поставки сырой нефти выросли и в США, и в Европу. Экспорт за 11 месяцев 2019 года увеличился на 3,8 процента.

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