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Поставки в Литву белорусской электроэнергии через Латвию объяснил эксперт

27 октября 2021, 12:50  •  137 • Политика
Фото: pixabay.com
Вильнюс обратился за помощью к Минску в попытке избежать больших проблем
Покупка электроэнергии в Белоруссии для Вильнюса будет меньшим злом, чем народные бунты из-за холодных батарей и запредельных сумм в платежках. Поэтому власти Литвы, ранее активно выступавшие против Белорусской АЭС и сотрудничества с этой республикой в целом, "наступили на горло собственной песне". Такое мнение высказал эксперт Фонда энергетического развития РФ Игорь Юшков.
По его словам, власти Литвы предпочли закрыть глаза на происхождение электроэнергии, когда поняли, что республике требуются дополнительные мощности, а партнеры по ЕС готовы предоставить их по запредельно высокой цене. В итоге им пришлось выбирать: или потребности населения обеспечить дешевой белорусской электроэнергией, или люди будут мерзнуть зимой и оплачивать разорительные коммунальные счета.
"Конечно, негатив от этого будет значительно больше, чем когда все узнают, что ты, на самом деле, продолжил покупать белорусскую электроэнергию",
– высказался эксперт в эфире "ОНТ". При этом он отметил, что Вильнюс пытается сохранить "политические очки". В частности, поставки электроэнергии из Белоруссии в Литву организованы через Латвию.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему известно о запросах Литвы и он вовсе не против продать ей излишки электроэнергии по низким ценам, несмотря на недружественную политику Вильнюса.
При этом власти Литвы по-прежнему обвиняют Белоруссию в организации миграционного кризиса на границах Евросоюза. Из-за этого Минску грозят новые санкции ЕС.

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