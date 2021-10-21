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Поставки С-400 нанесут непоправимый удар по экономике Турции – СМИ

21 октября 2021, 18:00  •  53 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
США готовы ввести серьезные санкции против союзника по НАТО
Решение Анкары закупить в России вторую партию зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" ставит под угрозу и без того слабую турецкую экономику. Об этом заявил бывший посол Турции в США Шюкрю Элекдаг.
Вероятность того, что Вашингтон ответит на новые поставки С-400 санкциями в отношении Анкары, весьма велика. Ранее стороны уже обменялись жесткими заявлениями на эту тему. Но потом Турция подняла вопрос о закупках в США новых истребителей, что наверняка усугубит ситуацию, полагает экс-посол.
Он напомнил, что в Белом доме четко дали понять: пока вопрос с С-400 не снят с повестки дня, сотрудничество Турции и США невозможно. Следовательно, на запрос Анкары поступит отказ, и она сможет использовать это как предлог для сближения с Россией: дескать, раз союзник по НАТО не обеспечивает потребности республики в деле обороны, приходится обращаться к РФ.
"Такое развитие событий имело бы разрушительные последствия для чрезвычайно хрупкой турецкой экономики",
– приводит издание Sözcü мнение Элекдага. По его прогнозу, в ответ на поставки второй партии С-400 США введут санкции, которые парализуют экономику Турции. Более того, это неизбежно приведет к окончательному подрыву отношений двух стран, что может вылиться в выход Турции из НАТО. В этом случае под угрозой окажется и внешняя безопасность республики, предупреждает дипломат.
О том, что Анкара решила дополнительно купить у РФ С-400, стало известно в августе 2021 год. А после визита в Сочи Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сотрудничество РФ и Турции будет гораздо шире.

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