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Поставки российского угля на Украину в 2018 году выросли на 29%
22 февраля 2019, 20:54 • 67 • Украина
Поставки российского угля на украинский рынок в 2018 году выросли на 29% — до 12,4 млн тонн.
© Александр Кряжев РИА Новости
«По данным ОАО РЖД в 2018 году объём поставок российского угля на Украину составил 12,4 млн тонн», — приводит РИА Новости сообщение Минэнерго.
По прогнозам министерства, объём поставок российского угля на Украину в 2019 году будет находиться на уровне 2018 года.
Ранее стало известно, что Белоруссия в 2018 году увеличила экспорт каменного угля на Украину в сотни раз по сравнению с показателем 2017 года — с 0,6 тыс. тонн до 588,5 тыс. тонн.
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