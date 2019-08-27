Поставки продолжаются: самолёт с первыми элементами новой партии С-400 прибыл в Турцию

Самолёт с элементами С-400 прибыл в Турцию в рамках второго этапа поставок российских зенитно-ракетных комплексов в страну. Об этом заявили в турецком Минобороны. В военном ведомстве отметили, что поставки будут продолжаться в течение месяца. Ранее США активно выступали против покупки С-400 Турцией и грозили ввести санкции из-за сделки с Москвой. Эксперты назвали такие заявления проявлением двойных стандартов, напомнив, что у ряда стран НАТО на вооружении также стоят российские ЗРК.

Транспортный самолёт прибыл на авиабазу Мюртед в рамках поставок второй партии российских ЗРК С-400 в Турцию. Об этом заявили во вторник, 27 августа, в Министерстве обороны страны.

«Сегодня начались поставки элементов второй батареи ЗРК С-400. Самолёт прибыл из России на авиабазу Мюртед в провинции Анкара. Поставки будут продолжаться около месяца», — говорится в заявлении военного ведомства Турции.

Напомним, предыдущий этап поставок продлился с 12 по 25 июля. Первую партию комплексов перевозили в общей сложности 30 транспортных самолётов.

Развернуть системы в Турции планируют весной 2020 года. Об этом заявил в июле президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«К апрелю 2020 года С-400 будут полностью развёрнуты», — отмечал он.

«Двойные стандарты»

США резко выступали против покупки Турцией российских систем. В частности, представители американской администрации заявляли, что комплексы невозможно использовать вместе с американскими боевыми машинами. Речь шла об истребителях F-35, которые Вашингтон должен был поставить Анкаре.

«США разочарованы, узнав, что Турция направила персонал в Россию для тренировки на системах С-400. С-400 несовместим с F-35. Мы чётко сообщили на всех уровнях, что Турция не получит F-35, если примет поставку систем С-400», — заявляла заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.

В НАТО также отмечали, что С-400 не может использоваться в рамках оборонительной инфраструктуры альянса.

«Нет планов интегрировать российские системы С-400 в единую систему противовоздушной и противоракетной системы НАТО», — заявил в начале августа генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Системы С-400

Reuters

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Стоит отметить, что российские ЗРК стоят на вооружении некоторых других стран НАТО, в том числе Болгарии и Словакии. Двумя дивизионами систем С-300 ПМУ1 располагает Греция. Комплексы размещены на острове Крит, в 2013 году из них были произведены первые стрельбы.

Тем не менее США по-разному реагируют на наличие российских систем в составе вооружённых сил этих двух стран. Это происходит потому, что Соединённые Штаты не могут полностью доверять Турции, полагает профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин.

«Как мне кажется, у США в отношении Турции больше подозрительности, чем в отношении Греции. Объединённая Европа всё-таки под колпаком у США, Турция под таким колпаком не находится. Турция более-менее независима, в отличие от более чем зависимой Греции или более чем зависимых стран ЕС, которые входят в НАТО. Отсюда и такие двойные стандарты в отношении Турции», — рассказал он в беседе с RT.

Однако немалую роль играет и экономический интерес, считает эксперт. Трамп активно продавливает продажу американского вооружения партнёрам, в том числе Турции, но когда партнёр по НАТО предпочитает закупать вооружения у «геостратегического противника» США, то для Вашингтона это становится сигналом, заключает Домрин.

Напомним, США предлагали Турции свои ЗРК Patriot вместо российских систем. В конце августа предложение было отозвано.

Новые вооружения

В мае президент Эрдоган заявлял, что страна будет совместно с Россией производить системы С-500.

Такое сотрудничество вполне возможно, заявил в беседе с RT военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Надо понимать, что системы С-500, С-400 и С-300 объединяют в себе тысячи наименований, деталей, узлов, агрегатов и прочих номенклатур, которые в совокупности составляют саму систему. Грубо говоря, от колеса для тягача до, например, головки самонаведения зенитной управляемой ракеты. Вполне возможно, что некоторые элементы системы, которые может производить Турция, можно отдать ей на производство», — отмечает он.

Тем не менее Турция не сможет производить важных компонентов, поскольку у неё для этого нет соответствующих мощностей, говорит Мураховский.

«Если Турция решит сама производить ключевые элементы системы, ей понадобится выстроить новые отрасли ВПК. Вот это малореалистично. А то, что они могут производить исходя из уровня своей промышленности, вполне возможно, будут делать. Шасси, например, или какие-нибудь вспомогательные элементы», — заключает специалист.