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Поставки оружия в Донбасс. Выходит ли Россия из Минских соглашений?
31 января 2022, 08:50 • 93 • Аналитика
"Птичка прилетела" — этой фразой министр обороны Украины Алексей Резников в последнее время начинает и заканчивает свои рабочие недели. Только с 22 по 28 января он отчитался о прибытии четырех таких "птичек", как он называет американские военно-транспортные самолеты, под завязку груженные летальным оружием и боеприпасами. В каждом из них более 80 тонн военных грузов, предназначение которых одно — убивать.
Помимо США, оружие все активнее отправляют на Украину Британия, Турция, Польша, Литва, другие страны НАТО. Формальный повод: "для сдерживания российской агрессии", которую Запад сам и придумал. Украина же, постоянно благодаря натовских покровителей за смертоносную помощь, все явственнее осознает опасность раскручивания этой мифической "угрозы". По меткому выражению Сергея Лаврова, "сейчас американцы стали настолько откровенно и цинично использовать Украину против России, что уже сам киевский режим испугался".
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