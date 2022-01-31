Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как готовили покушение на Владимира Путина
Европа подыскала запасного поставщика газа: СМИ раскрыли, кто заменит Россию
Заговор против Путина стал главной сенсацией недели
"Это не дуло": Сергей Лавров стал героем анекдота
Главная / Аналитика

Поставки оружия в Донбасс. Выходит ли Россия из Минских соглашений?

31 января 2022, 08:50  •  93 • Аналитика
© РИА Новости / Сергей Аверин
Боец Народной милиции ЛНР. Архивное фото
"Птичка прилетела" — этой фразой министр обороны Украины Алексей Резников в последнее время начинает и заканчивает свои рабочие недели. Только с 22 по 28 января он отчитался о прибытии четырех таких "птичек", как он называет американские военно-транспортные самолеты, под завязку груженные летальным оружием и боеприпасами. В каждом из них более 80 тонн военных грузов, предназначение которых одно — убивать.
Помимо США, оружие все активнее отправляют на Украину Британия, Турция, Польша, Литва, другие страны НАТО. Формальный повод: "для сдерживания российской агрессии", которую Запад сам и придумал. Украина же, постоянно благодаря натовских покровителей за смертоносную помощь, все явственнее осознает опасность раскручивания этой мифической "угрозы". По меткому выражению Сергея Лаврова, "сейчас американцы стали настолько откровенно и цинично использовать Украину против России, что уже сам киевский режим испугался".
This time the 4th bird delivered 81 tons of ammunition of various calibers to Ukraine. Next week we are waiting next

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


93
Источник
Похожие новости
29 января 2022, 09:35
Британские СМИ предупреждают: Россия заставит весь мир голодать
29 января 2022, 09:35
Украина заставила США унижаться перед Китаем
28 января 2022, 08:30
Среднеазиатский блэкаут: региону предстоит выбрать между тьмой и Россией
30 января 2022, 10:05
В борьбе с Россией западные СМИ приносят в жертву самое ценное
29 января 2022, 09:35
Торжествующее невежество: Запад сам уничтожает основу своего лидерства
28 января 2022, 08:30
Главный вопрос мировой политики: хотят ли русские войны?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2022, 09:20
Главарь неонацистов проговорился о любопытном желании украинских «бойцов и командиров»
29 января 2022, 02:35
Европа подыскала запасного поставщика газа: СМИ раскрыли, кто заменит Россию
25 января 2022, 12:50
Худший сценарий для Донбасса: Одна ошибка может обернуться крупнейшим поражением России
28 января 2022, 13:45
Украинские олигархи готовятся бежать из страны
24 января 2022, 10:35
Лавров устал. Это приговор
29 января 2022, 23:35
После скандала с Никитой Михалковым журналиста Караулова дождалось разоблачение
24 января 2022, 08:15
Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь 24 января
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.