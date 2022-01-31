Поставки оружия в Донбасс. Выходит ли Россия из Минских соглашений?

"Птичка прилетела" — этой фразой министр обороны Украины Алексей Резников в последнее время начинает и заканчивает свои рабочие недели. Только с 22 по 28 января он отчитался о прибытии четырех таких "птичек", как он называет американские военно-транспортные самолеты, под завязку груженные летальным оружием и боеприпасами. В каждом из них более 80 тонн военных грузов, предназначение которых одно — убивать.